Æü¸þºä46¡¦»Í´üÀ¸¡¡¥é¥¹¥È12¿ÍÌÜ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¸ø³«¡¡¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ
¡¡Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¡¦¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡Ê¤³¤Ë¤· ¤Ê¤Ê¤ß¡Ë¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾®À¾¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦»Í´üÀ¸¡¡¾®À¾²ÆºÚ¼Â¤Û¤«¡¢»Í´üÀ¸Á´°÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡Æü¸þºä46¡¦»Í´üÀ¸¤Ïº£Ç¯3·î7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢5Ëü1038ÄÌ¤Î±þÊç¤«¤é12Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï9·î22Æü¤«¤é¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËèÆü1Ì¾¤º¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®À¾¤Ï¥é¥¹¥È¤Î12¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë»Í´üÀ¸¤ÏÁ´°÷¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡Ê¤³¤Ë¤· ¤Ê¤Ê¤ß¡Ë¡¿2004Ç¯10·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¿B·¿