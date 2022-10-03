Á÷·Þ¥Ð¥¹ÃÖ¤µî¤ê¡ÈÊüÃÖ»à¡ÉÀîºêÍÄÃÕ±à¤¬ºÆ³«¡¡ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô
Àè·î¡¢±à»ù¤¬Á÷·Þ¥Ð¥¹¤ËÊüÃÖ¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢µÙ±àÃæ¤À¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÀîºêÍÄÃÕ±à¤¬3Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î5Æü¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÀîºêÍÄÃÕ±à¤Ç²ÏËÜÀéÆà¤Á¤ã¤ó¡Ê3¡Ë¤¬Ìó5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢½ÅÅÙ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±à¤Ï»ö·ï¸å¡¢µÙ±à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë3Æü¡¢ºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄÂ¿Ï¯Íý»öÄ¹¡Ö±à¤ÎºÆ³«¤òË¾¤àÀ¼¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÆ³«¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×±à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿ÍÑ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬À°¤¦¤Þ¤ÇÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£