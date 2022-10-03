AIRDO¤È¥½¥é¥·¥É¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¡¡Ãæ·ø¹Ò¶õ2¼Ò¡¢±©ÅÄ¤ÇµÇ°¼°Åµ
¡¡Ãæ·ø¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÇËÌ³¤Æ»ÃÏÈ×¤ÎAIRDO¡Ê¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡¢»¥ËÚ»Ô¡Ë¤È¶å½£¡¦²Æì¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤Ï3Æü¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇµÇ°¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¶ÈÀÓ¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢Î¾¼Ò¤Î»ÜÀß¤ä¿Í°÷¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¶¦Æ±»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡Ö¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò3ÆüÉÕ¤ÇÀßÎ©¤·¡¢»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î¹â¶¶¹¨Êå¼ÒÄ¹¤¬¡¢²ñÄ¹¤Ë¤Ï¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¤ÎÁðÌî¿¸¼ÒÄ¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¿Í»ö¸òÎ®¤ä¹çÆ±¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¶¨¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£