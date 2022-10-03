¡ÈÃÍ¾å¤²¡É¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¡Ä·×2000ÉÊ¡ÖÃÍ²¼¤²¡×¤ÇÂÐ¹³
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î10·î¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ä¼òÎà¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·îÊÌ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6500ÉÊÌÜ°Ê¾å¤Î¿©ÉÊ¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤·¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤«¤é²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¹ç·×2000ÉÊÌÜ¤â¤Î¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÃÍ²¼¤²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹Ä¹¡ÖÊë¤é¤·¤¬¾¯¤·¤Ç¤âË¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡°Â¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¼ê´Ö¤È·ÐÈñ¤ò¤È¤³¤È¤óºï¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ûÎÁÎà¤ÏÎäÂ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï²¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅµ¤Âå¤òºï¸º¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤ÉÇä¤ì¶Ú¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÂçÎÌÄÄÎó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÊä½¼¤¹¤ë²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¿·½¬»ÖÌîÅ¹¡¦ÆâÌî¹»ëÅ¹Ä¹¡§¡ÖÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤âÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£ÃÍ²¼¤²2000ÉÊÌÜ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2022Ç¯10·î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë