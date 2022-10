楽天カード・楽天キャッシュと組み合わせて便利な楽天ペイメントのスマートフォン(スマホ)決済サービス「楽天ペイ(アプリ決済)」は、対象店舗で楽天ペイアプリを使い決済すると、2回に1回の確率で楽天ポイントが当たるエントリー不要のキャンペーン「【10月度】お買い物したその場で結果がわかる!楽天ペイチャンス」を10月3日0時〜31日23時59分に実施する。

10月度の対象店舗は、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ベイシア、クスリ岩崎チェーン、ミスタードーナツ、日高屋、ABC-MART、ABC-MART SPORTS、HAWKINS&VANSプレミアムアウトレット、SHOES FACTORY by ABC-MART、Charlotte by ABC-MART、ABC-MART GRANDSTAGE、ABC-MARTアウトレット、第一交通産業、トイザらス、ベビーザらス、コナカ、SUIT SELECT、フタタ、FUTATA THE FLAG、パリミキ、楽天オープン2022(東京・有明コロシアム、有明テニスの森公園)、有明ガーデン。対象店舗は楽天ペイアプリの「マップ」上のアイコンで確認できる。

抽選で当たるポイント数は、1等が決済金額の100%(全額還元)、2等が同50%、3等が同1%。キャンペーンによる進呈上限は期間中10万ポイント。

なお、楽天ペイを導入していない店舗や、導入済み店舗であってもショッピングモール内の店舗など一部店舗は対象外となる。また、かながわPayアプリの楽天ペイから支払った場合は対象外。