音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」の舞台化作品「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage」(通称:ヒプステ)が、映画館限定のオリジナル編集版となって2023年1月から上映されることが決定した。

上映されるのは、9月23日から上演されている「どついたれ本舗 VS Buster Bros!!!」。シリーズ初の映画館上映作品として編集された『「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」Rule the Stage《どついたれ本舗 VS Buster Bros!!!》 -Cinema Edit-』として、通常スクリーンで2023年1月20日から、松竹マルチプレックスシアターズで導入されている「3面ライブスクリーン」で2023年1月27日から公開される。

「3面ライブスクリーン」とは、常に3面に映し出される映像とカスタマイズされたデジタル音響システムで、舞台やライブといった、非映画コンテンツならではの没入感や臨場感を体感できるスクリーン。2019年に熊本ピカデリー(熊本)に導入され、2021年には丸の内ピカデリー(東京)にも登場している。

本作では、各キャラクターの細かな演技を余すことなく見られる「3面ライブスクリーン」用の特別版として再編集。7.1chの音響で上映される。(編集部・入倉功一)