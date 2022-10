インドネシア東ジャワ州で1日夜にあったプロサッカーの試合で、観客らがスタジアムの狭い場所に殺到し、少なくとも129人が死亡した。当局が発表した。スポーツ競技場での惨事としては世界最悪級となった。

観客らの殺到があったのは、アレマFCがペルセバヤ・スラバヤに敗れた試合。暴徒化したサポーターに警察が催涙ガスを浴びせた後、人々が狭い場所に押し寄せた。けが人も約180人に上った。

インドネシアの治安当局トップによると、スタジアムの観客数は定員より約4000人多かったという。

ジョコ・ウィドド大統領は、調査が終了するまで、サッカーの国内トップリーグを全試合、中止するよう命じた。

出口に殺到か

映像では、試合終了のホイッスルが吹かれた後、サポーターたちがピッチに走り込んでいる。

東ジャワ警察トップのニコ・アフィンタ氏によると、警察は催涙ガスを発射。群衆が1カ所に次々と押し寄せ、窒息する人が出たという。

同氏は、「無秩序な状態になっていた。人々は警官を襲い出し、車両を破損した」と説明。死者には警官2人も含まれているとした。

また、「すべての人が無秩序な状態だったわけではない。ピッチに入った3000人ほどだけだ」と述べた。

そして、逃げ惑うファンたちは「出口の1点に向かった。その後、人々が増え、積み重なる中で息ができなくなり、酸素が不足した」と付け加えた。

ソーシャルメディアに投稿された動画には、スタジアムの外に出ようとするファンたちがフェンスをよじ登っている様子が映っている。スタジアムの床の上に死体が横たわっているとみられる映像もある。

国際サッカー連盟(FIFA)は、試合において警察などが「群衆を統制するためのガス」を携行・使用することは認められないと定めている。

インドネシアサッカー協会(PSSI)は、調査を開始したと発表。今回の出来事は「インドネシアサッカーの顔に泥を塗った」と付け加えた。

インドネシアでは、サッカーの試合で暴力行為が見られるのは目新しいことではない。

今回の試合をめぐっては、長年のライバル関係にある両チームのファンたちの衝突を防ぐため、ペルセバヤ・スラバヤのファンはチケット購入を禁止されていた。

しかし、治安当局トップのマフッド・MD氏は、3万8000人収容のカンジュルハン・スタジアムであったこの夜の試合では4万2000枚のチケットが販売されていたと、インスタグラムに投稿した。

同国トップリーグのBRIリーガ1は1週間、試合が中断される。

スタジアムでの観客の密集による惨事は、これまでにも起きている。

1964年にリマであったペルー対アルゼンチンのオリンピック予選では320人が死亡、1000人以上がけがを負った。

イギリスでは、1989年にシェフィールドのヒルズバラ・スタジアムで、リヴァプールのファン96人が圧死した。

(英語記事 More than 120 dead in Indonesian football stampede)