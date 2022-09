『ピースメイカー』シーズン1、秘蔵映像が到着！Blu-ray、DVDリリース＆デジタル配信スタート間近

映画『ザ・スーサイド・スクワッド 』のスピンオフ『ピースメイカー』シーズン1は、10月7日(金)よりダウンロード販売、デジタルレンタル配信、Blu-rayコンプリート・ボックス発売、DVDレンタルがスタートする。ピースメイカーの親友で人気キャラ、鷲の“ワッシー”秘蔵映像や、ジョン・シナ&ジェームズ・ガン監督のインタビューや、CGを駆使した撮影の裏側も到着!

『ピースメイカー』シーズン1 あらすじ



「スターフィッシュ計画」によるヨトゥンヘイムの事件で死亡したかと思われたピースメイカー。奇跡的に一命を取り留めるが、引き続きアマンダ・ウォラーの監視下に置かれ、人間の脳に寄生する蝶型の地球外生命体「バタフライ」を駆除する危険任務を命じられる。彼女の部下のエミリア、エコノモス、新人エージェントのアデバヨらとともに調査にあたるが…。

ピースメイカーとワッシーの秘蔵映像

ピースメイカーのキュートな相棒といえば、ゴールデンレトリバーのように懐く、鷲の”ワッシー”。まさにそのままのネーミングで、本編でもネタにされているが、ピースメイカー役のジョン・シナが語るワッシーへの思い、そして監督やVFX監修スタッフらが明かす、撮影の裏側に迫った特別映像が到着。

映像では、ジョン・シナが「ワッシーは彼(ピースメイカー)のペットであり親友だ」と表現したように、ピースメイカーがまるでゴールデンレトリバーかのように鷲と戯れる姿が映される。ダイナーで女性店員を「プリケツちゃん」と呼び、ジェームズ・ガン監督も「ピースメイカーは嫌な奴」と明かすような主人公だが、ワッシーとの関係性は優しいパパ全開で、憎めないキャラクター性が感じられる映像となっている。ピースメイカーの自称親友である”ビジランテ”が「俺たち似てない?」とワッシーの横に並んでも違和感なく、存在感があるワッシー。まるで本物の鷲のようにリアルな質感だが、様々な技術を駆使して撮影されていて、その裏側も紹介。フルCGではなく鷲の人形を使用したり、詰め物をした袋にCGで羽をつけるなど、実際にそこにいるかのような感覚を大事に撮影。

詰め物の入ったただの袋がCGでワッシーになる瞬間や、その過程も楽しむことができる。ぜひ本編でも、ワッシーに注目!

『ピースメイカー』シーズン1 キャスト&スタッフ

ピースメイカー/クリストファー・スミス:ジョン・シナ(大塚明夫)

エミリア・ハーコート:ジェニファー・ホランド(水樹奈々)

ジョン・エコノモス:スティーヴ・エイジ―(遠藤純一)

レオタ・アデバヨ:ダニエル・ブルックス(斉藤貴美子)

クレムゾン・マーン:チュークディ・イウジ(上田燿司)

ビジランテ/エイドリアン・チェイス:フレディ・ストローマ(前野智昭)

監督・脚本:ジェームズ・ガン

『ピースメイカー』シーズン1 商品概要

ブルーレイコンプリート・ボックス(2枚組)

価格:13,000円(税込)/品番:1000819244

〈映像特典(ブルーレイ)〉(約55分)予定 ※一部変更になる可能性がございます。

メイキング/ピースメイカーが抱える父との関係/特殊効果の世界/メンバー紹介:ピースメイカー/メンバー紹介:アデバヨ/メンバー紹介:ハーコート/メンバー紹介:エコノモス/メンバー紹介:ビジランテ/メンバー紹介:マーン/メンバー紹介:ワッシー/エコノモスのスタジオツアー/チュクーディ・イウジのコミック朗読会/NG集/ピースメイカーのヘルメット/ピースメイカーとビジランテの関係/ピースメイカーのパーソナリティとは?/アデバヨが解釈するDCの世界/ツイート大好きピースメイカー/オープニングの舞台裏/正しい悪態のつき方

DVDレンタル Vol.1~Vol.4、ダウンロード販売、デジタルレンタル

