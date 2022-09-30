¼Ò²ñ¿Í87¡ó¤¬Êâ¤¥¹¥Þ¥Û·Ð¸³¡¡¡Ö´í¸±´¶¤¸¤¿¡×73¡ó¡¢Ì±´ÖÄ´ºº
¡¡¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¼Ò²ñ¿Í¤Î87.9¡ó¤¬¡Ö·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ì±´ÖÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï·×73.3¡ó¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï8·î31Æü¡Á9·î5Æü¡¢¡ÖJobÁí¸¦¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ü¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£18¡Á59ºÐ¤Î»Å»ö¤ò»ý¤Ä2235¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤¥¹¥Þ¥Û·Ð¸³¼Ô¤Î¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»ë³¦¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¼þ¤ê¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¤·¤ÆÀþÏ©¤ËÍî¤Á¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ö¸Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£