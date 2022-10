映画『ハリー・ポッター』シリーズで共演し、たびたび恋の噂が立ってきた俳優のエマ・ワトソン(32歳)とトム・フェルトン(35歳)。先日、発売が予定されているトムの回想録にエマが寄せたメッセージに二人の現在の関係についての言及があることが明らかになりました。

今年1月、シリーズの第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開20周年を記念した特別番組『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』で「トムが初恋の相手だった」を告白したエマ。撮影セットで恋に落ちた瞬間について明かしたことでも話題になりました。

今週初め(現地時間)、あるファンアカウントが10月に出版が予定されているトムの自伝『Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard(原題)』の内容の一部を、書籍の発売に先立って公開。同書の序文に、エマがトムとの関係について語った文章が収められていることがわかりました。

4ページにもわたる内容のなかで彼女はトムのことを「ソウルメイト」と呼び、「トムは、自分が“気にかけられている”と感じさせてくれる」「私が言葉にしなくても、私が直面していることを理解してくれる」と綴っています。

「トムも同じだと思いますが、私たち二人の絆や関係性について人に説明するのにいつも苦労しています。トムと私はもう20年以上、ある意味、特別な形でお互いを愛してきました」

「他人から『一度くらい、酔っ払ってイチャイチャしたことがあるんじゃないの?』と言われたことは数えきれない」と、エマ。「でも、私たちの間にはそれよりずっと深いものがある」と続けます。

「私が知っているなかで最も純粋な愛の形の一つです。私たちはソウルメイトで、いつもお互いの支えになってきました。そして、これからもずっと」

