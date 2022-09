バンダイナムコグループの横断プロジェクト『ガンダムプロジェクト』は29日、新宿住友ビル 三角広場で開催される『GUNDAM NEXT FUTURE-TOKYO BASE-』の内覧会にあわせ、『ガンダムカンファレンス AUTUMN 2022』を開催。2025年のガンダムシリーズ45周年、ガンプラ45周年に向けたプロジェクト『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』を発表した。

【画像】地上波初放送!『閃光のハサウェイ』キービジュアル

『GUNDAM NEXT FUTURE-ROAD TO 2025-』は、リアルイベント、ガンダムメタバースプロジェクト、映像展開の3本の柱で構成。映像展開については、新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』(MBS/TBS系 毎週日曜 後5:00、10月2日スタート)の放送開始が皮切りとなる。

『水星の魔女』の第1クールは、今年12月まで放送され、来年1月から3月には“宇宙世紀”を知ってもらうため、地上波初放送となる劇場作品『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』、OVA『機動戦士ガンダム サンダーボルト』、劇場作品『機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)』を、それぞれ全4話のテレビエディションとして放送する。その後、来年4月から『水星の魔女』第2クールがスタートとなる。