Amazon Prime Videoの10月のラインナップが29日に発表され、邦画では『マスカレード・ナイト』『牛首村』『ドライブ・マイ・カー インターナショナル版』『護られなかった者たちへ』のほか、宮藤官九郎脚本・岡田准一主演の人気ドラマの映画版『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』(2003)、『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』(2006)も見放題独占配信となる。

『マスカレード・ナイト』(2021)は、東野圭吾のベストセラー小説を木村拓哉主演、長澤まさみの共演により映画化し、興行収入46.4億円の大ヒットを記録したミステリーの続編。一流ホテルのホテル・コルテシア東京で大みそかに500人の招待客が集うカウントダウンパーティーに殺人事件の犯人が現れるという匿名の密告状が警察に届き、刑事・新田(木村)が再びホテルマンになりすまし、潜入捜査を開始。かつてこのホテルに潜入した際に彼の“教育係”だった優秀なホテルマン・山岸(長澤)の協力を得て犯人特定に奔走する。新キャストとして、中村アン、田中みな実、石黒賢、沢村一樹、勝村政信、木村佳乃、凰稀かなめ、麻生久美子、高岡早紀、博多華丸らが参加した。

『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』は、TBS系で放送された連続ドラマの映画版。21歳の若さで余命宣告を受けた青年ぶっさん(岡田准一)と、高校野球部の仲間であるバンビ(櫻井翔)、マスター(佐藤隆太)、アニ(塚本高史)、うっちー(岡田義徳)。彼らは、昼は野球やバンドに明け暮れ、夜は怪盗団「木更津キャッツアイ」として青春を謳歌している。映画版第1作は、奇跡的に死の淵から生還したぶっさんのひと夏の物語で、大規模なロックフェスティバル、死んだはずのオジー(古田新太)出現の謎などが描かれる。第2作では、ぶっさんの死から3年後、それぞれの人生を歩み始めたキャッツのメンバーが謎の声に導かれ、ぶっさんにお別れをするため再結集する。日本シリーズは興収15億円、ワールドシリーズは前作を上回る18億円のヒットとなった。

アニメ映画では、『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』が見放題独占配信になるほか、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』I〜VIが配信。

ドラマでは、2019年にアメリカで製作された人気オムニバスドラマの舞台を現代の東京に移したAmazon Original「モダンラブ・東京〜さまざまな愛の形〜」、1987年から放送された「仮面ライダーBLACK」を白石和彌監督、西島秀俊&中村倫也によりリブートする「仮面ライダーBLACK SUN」が独占配信となる。

アニメでは、「チェンソーマン」と「僕のヒーローアカデミア」第6期が見放題最速配信。そのほか「ゴールデンカムイ」(第四期)「SPY×FAMILY」「TV放送版「羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来」なども配信。(編集部・石井百合子)

2022年10月新着予定コンテンツ一覧

<映画(国内)>

10月1日(土)

『いのちの停車場』

『牛首村』 ※見放題独占配信

『木更津キャッツアイ 日本シリーズ』 ※見放題独占配信

『木更津キャッツアイ ワールドシリーズ』 ※見放題独占配信

『護られなかった者たちへ』 ※見放題独占配信

10月12日(水)

『ドライブ・マイ・カー インターナショナル版』※見放題独占配信

10月21日(金)

『マスカレード・ナイト』 ※見放題独占配信

<アニメ映画(国内) >

10月1日(土)

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星』

『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』 ※見放題独占配信

<映画(海外)>

10月7日(金)

Amazon Original 『少女バーディ 〜大人への階段〜』 ※午前9時より独占配信

10月8日(土)

『アンチャーテッド』 ※見放題独占配信

10月9日(日)

『21ブリッジ』

10月20日(木)

Amazon Original 『アムー 〜負けない心〜』 ※午前3時半より独占配信

10月21日(金)

Amazon Original 『アルゼンチン1985 〜歴史を変えた裁判〜』 ※午前9時より独占配信

10月22日(土)

『ブルー・バイユー』 ※見放題独占配信

10月28日(金)

Amazon Original 『ラン・スイートハート・ラン』 ※午前9時より独占配信

Amazon Original 『虚無の果て』 ※午前9時より独占配信

10月29日(土)

『ファーザー』

<テレビドラマ(国内)>

10月1日(土)

「ソロ活女子のススメ2」

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜(2021)」

10月7日(金)

Amazon Original 「結婚するって、本当ですか」 ※独占配信

「孤独のグルメ2021大晦日スペシャル〜激走!絶景絶品・年忘れロードムービー〜」

10月16日(日)

「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」

10月21日(金)

Amazon Original 「モダンラブ・東京〜さまざまな愛の形〜」 ※独占配信

10月28日(金)

「仮面ライダーBLACK SUN」 ※独占配信

<テレビアニメ(国内)>

10月1日(土)

「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」

「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」

「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」

「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート」

「僕のヒーローアカデミア」第6期 ※見放題最速配信

「SPY×FAMILY」

10月2日(日)

「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」 ※見放題独占配信

「後宮の烏」 ※見放題最速配信

10月3日(月)

「ゴールデンカムイ」(第四期) ※見放題独占配信

「うちの師匠はしっぽがない」

10月5日(水)

「ヒューマンバグ大学」 ※見放題独占配信

10月6日(木)

「モブサイコ100 III」 ※見放題独占配信

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」

「Do It Yourself!! −どぅー・いっと・ゆあせるふ−」

10月8日(土)

「TV放送版「羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来」」

「PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL」

「宇崎ちゃんは遊びたい!ω」

「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」

「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」

10月9日(日)

「ブルーロック」

10月10日(月・祝)

「新米錬金術師の店舗経営」

10月11日(火)

「ぼっち・ざ・ろっく!」

10月12日(水)

「チェンソーマン」 ※見放題最速配信

「ヤマノススメ Next Summit」

「陰の実力者になりたくて!」

10月13日(木)

「虫かぶり姫」

「不徳のギルド《TV 放送 ver.》」

10月14日(金)

「うる星やつら」

10月16日(日)

「夫婦以上、恋人未満」

「ピーターグリルと賢者の時間 Super Extra」

10月18日(火)

「4人はそれぞれウソをつく」

10月20日(木)

「恋愛フロップス」

10月24日(月)

「不滅のあなたへ Season2」

<ドキュメンタリー(海外)>

10月5日(水)

Amazon Original 『サウンド・オブ・007』 ※午前9時より独占配信

<テレビドラマ(海外)>

10月1日(土)

「レオナルド 〜知られざる天才の肖像〜」

10月7日(金)

Amazon Original 「裏表のある女たち」 ※午前9時より独占配信

10月21日(金)

Amazon Original 「ナチ・ハンターズ」シーズン1(再編集版) ※午前9時より独占配信

Amazon Original 「ペリフェラル 〜接続された未来〜」 ※正午より独占配信

10月28日(金)

Amazon Original 「デビルズ・アワー 〜3時33分〜」 ※午前9時より独占配信

<韓国ドラマ>

10月1日(土)

「花様年華〜君といた季節〜」

「サイコパスダイアリー」

「僕を溶かしてくれ」

10月20日(木)

「百人力執事 〜願い、かなえます〜」 ※見放題独占配信