モデルで女優の中村アンが、28日に自身のツイッターを更新。日本時間27日にディオールのショーに参加した様子を公開すると、韓国の6人組男性グループ・ASTROのチャ・ウヌと並ぶ姿が話題となった。

【動画】中村アン、チャ・ウヌ(ASTRO)と並びショーを観劇

「パリファッションウィーク」で開催されたディオールのショーに、シックなブラックドレスをまとい登場した中村。28日の投稿にはショーを楽しむ姿が映し出されており、隣にウヌが座る様子も見られた。

途中、2人が会話をする事もあったようでSNS上では「凄い並び」「美しい」「大好きな2人が並ぶなんてー!」などファンが盛り上がる様子があがっている。

ASTROのメンバーとして活躍しながら俳優としても人気のウヌ。出演したドラマ『女神降臨』や『私のIDはカンナム美人』などは日本でも配信している人気作品。8月にはソロファンミーティングツアー「CHA EUN‐WOO Fanmeeting <2022 Just One 10 Minute [Starry Caravan] In JAPAN>」も開催した。

引用:「中村アン」ツイッター(@AnneNakamura)