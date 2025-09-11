【静岡・熱海】青く輝く「ACAO FOREST」と「ACAO ROSE SQUARE」へ。華やかな映え旅に出かけませんか？
映えスポットがいっぱい！ 「ACAO FOREST」
ガーデン内には、SNSで話題のフォトスポットがいっぱい！ 歩けば次々とフォトスポットが現れます。どんなポーズで、どんな角度で、どんな写真を撮るか考えるだけでもワクワク！
取材時にはおめかししたワンちゃんや、お友達とコーディネートをあわせて撮影している方も多くいらっしゃいました。フォトスポットにはスマホなどのカメラを置くことができる撮影スタンドがベストポジションに設置されているので、セルフで素敵な写真が撮れちゃいます。
熱海の絶景と一緒に映える写真を撮って、華やかな1枚を思い出にいかがですか？
オーシャンデッキ
海に向かって歩いていくような写真が撮れる、オーシャンデッキ。熱海の青い海と広い空、太陽と緑を身体いっぱいに感じることができる絶景スポットです。ドリンクと一緒に腰かけて、のんびり過ごすのもおすすめです。
空飛ぶブランコ
園内一の人気スポットで、行列ができることも。取材時も絶えず列ができていました。海に向かって飛んでいくかのような感覚が味わえ、つい大人も夢中に。低い位置から撮影すれば、まるで空を飛んでいるかのような写真を撮影することができます。
フレームハウス
背景を切り抜くデザインの、かわいらしい木彫りのベンチです。青い空に真っ白なベンチがとってもさわやか！海をバックに2人が向かい合って写真を撮ることができ、こちらもSNSで話題のスポット。
ハンモックベンチ
斜面に設置された大きなネットハンモックに横たわって、目の前に広がる海を一望できます。こちらは靴を脱いで使用します。青空のもと、潮風を感じながらリラックスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。
木の切り株
こちらは斜面に設置された大きな木の切り株。まるで森の中を冒険しているような気分になれます。切り株の上に座って海を眺めると、その絶景に、冒険後の達成感を味わうことができます。
大きなハート
木でできた大きなハートに入って、海と空をバックスクリーンにパシャリ。キュートな1枚を収めたら、大切な人と共有するのはいかがですか。
メリーゴーランド
丘の上で海の絶景を眺めながら撮影を楽しんだら、もう少し森の方へ歩いていくとメリーゴーランドが出現します。ここはたくさんの緑に囲まれていて、太陽の光が時々差す、静かな空間です。緑の間から、青い海と空を見ることができます。木でできたメリーゴーランドは手押しで回すことができるので、二手に分かれれば乗り物としても楽しめますよ。
見事なガーデンにうっとり
相模灘を見下ろす丘陵地に、個性豊かな13のテーマガーデンが点在するACAO FOREST。高低差のある丘陵地に庭園が点在するため、まずは園内バスで丘の上まで行き、歩いて降りながら散策するのがおすすめです。バラや球根植物、ハーブ、宿根草などさまざまな植物が織りなす見応えのある景色を楽しめます。
珍しい花もあるので、じっくり眺めてお気に入りを見つけてみて。
イングリッシュローズガーデン
「イングリッシュローズガーデン」は、咲き方のバリエーションが豊富なイングリッシュローズと、相性のいい宿根草が彩る華やかな庭園です。取材時にはピンク色のバラなどやさしい色の花であふれていました。
イングリッシュローズガーデン内にも、フォトスポットがあります。ちいさな小屋の中に本やぬいぐるみ、英国風のインテリアが並んでいて、中に入ることができます！ 雑貨を使って、可愛い1枚を収めてみましょう。
フレンチローズガーデン
こちらはフランス原産の香りが良いフレンチローズと落ち着いた雰囲気の宿根草を合わせた「フレンチローズガーデン」。ふわっと香る良い香りと落ち着いたカラーが印象的なお庭です。
グルメ＆ショッピングは「ACAO ROSE SQUARE」へ
「ACAO ROSE SQUARE」は、ACAO FOREST入口すぐにあります。ACAO FORESTの入園料は不要で楽しめるので、気軽に立ち寄ることができます。オーシャンビューのレストランや魅力的なショップが入ります。
herb house
ハーブハウスは、熱海や伊豆・静岡の生産者による思いやメッセージの詰まった食品や商品を中心に、おみやげやギフト選びを楽しめる地域のセレクトショップです。
オリジナルブレンドのハーブティー6種と、熱海のシェフや工房とのコラボによる限定スイーツやジャムなどに加え、地元作家のキャンドル、ドライフラワー、遠州綿紬などさまざまなグッズが。
またバラの香りをやさしく感じるローズソフトクリームなどもあり、テラス席やカウンター席で海を眺めながら楽しめます！ ワークショップルームではさまざまな教室やイベントなどもあるので、思い出作りに体験してみてはいかがですか？
■ACAO ROSE SQUARE（あかお ろーず すくえあ）
住所：静岡県熱海市上多賀1027-8
営業時間：9〜17時（レストラン「CODA ROSSA」は11時30分〜20時30分）
定休日：無休
いかがでしたか？
熱海の青い海や広い空と一緒に美しい花と香りの空間を楽しめる、ACAO FORESTをご紹介しました。見て、感じて癒されて、撮影して、食べて、体験して楽しんだら、お気に入りスポットになるかも。
さまざまなシーズンに訪れて、四季折々の表情を存分に味わってみてください。
『るるぶ伊豆箱根’26』
2025年8月18日発売の『るるぶ伊豆箱根’26』では、「ACAO FOREST」「ACAO ROSE SQUARE」をご紹介しています。
伊豆エリアの観光情報をもっと知りたい方はこちら！
【最新版】『るるぶ伊豆箱根'26』
購入はこちらから！
Photo：大塚七恵
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は『るるぶ伊豆箱根’26』に掲載した記事をもとに作成しています。