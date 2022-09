『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』は女人禁制の学び舎・国子監に唯一の女子生徒として入学したヒロイン・桑祈(そうき)とツンデレ教師・晏雲之(あんうんし)が、ハラハラドキドキの恋を繰り広げるラブコメ時代劇。今や中国ラブコメには欠かせない人気女優である『花の都に虎(とら)われて〜The Romance of Tiger and Rose〜』のチャオ・ルースーと、ツンデレ貴公子を演じさせたらNo.1の『鳳舞伝 Dance of the Phoenix』のシュー・カイチョンが共演した本作には、ほかにもフレッシュな眼福キャストたちが出演。今から注目しておきたいブレイク必至のイケメンたちを紹介していきたい。

【写真】アイドルグループ“R1SE”出身! ヒロインの幼なじみを熱演するレン・ハオ

■スイートな美形の“二番手男子”を演じるレン・ハオ

ヒロイン・桑祈の同級生となる卓文遠(たくぶんえん)は、彼女と一緒に辺境で育った幼なじみ。都会に慣れない桑祈にとって頼りになる存在で、初の女子生徒に白い目を向ける人々の多い国子監で桑祈を守ってくれる。そんな彼は桑祈に本気で恋をしているのだが、彼女には気づいてもらえず、何でも話してもらえる男友達のポジションを失うのが怖くて、一歩踏み出すこともできない。しかも、桑祈と晏雲之が急接近していくのを見て気が気ではなくて…!?

実は一筋縄ではいかない身の上も隠されている卓文遠を演じるレン・ハオは今注目のイケメン。『成化十四年〜都に咲く秘密〜』のリウ・ヤオユエンも所属していたボーイズグループ、ZERO‐Gでデビューし、その後、中国版プデュ(『Produce 101』)『創造営2019』に出演すると、『ラブ・クロスド〜魔法が解けた王子様〜』のホー・ルオルオや『陳情令』のシャオ・ジャンが所属するX玖少年団のメンバーたちも選抜された人気グループ、R1SEのメンバーとして活動した。俳優としては『擇天記〜宿命の美少年〜』などにも出演。今後もガオ・ウェイグアン主演の時代劇『只此江湖夢(原題)』などの話題作が待ち受ける期待の俳優だ。

■明るくお調子者の御曹司を演じるアオ・ルイポン

ヒロイン・桑祈の同級生でもう一人注目したいのは、お調子者の御曹司・閻エン(えんえん)。最初は桑祈にイジワルしていたものの仁義に満ちた彼女にすっかり心酔して、桑祈のもとに通ううちに侍女・蓮翩(れんへん)と仲良くなっていく。本作でドラマデビューを果たした美人女優リー・シンヤオが演じる蓮翩との爽やかキュートな恋模様にも注目だ。

これを演じるアオ・ルイポンはゲーム会社に勤めていたところ、中国版TikTok(抖音)で人気者となりスカウトされてデビューしたという異色の経歴の持ち主。今後の出演作として、大ヒット中国アニメを実写化した『少年歌行(原題)』や、人気ファンタジー小説が原作の『落花時節又逢君(原題)』といった時代劇ドラマが待機中だ。

■ヒロインを取り巻くアイドル出身のイケメンたち

ほかにも、桑祈の天敵・宋落天(そうらくてん)役に『創造営2019』出身のドゥー・ユー、卓文遠の従者・景木(けいぼく)役にレン・ハオと同じくZERO‐G出身で『烈火士官学校〜ステキ男子とイケメン女子』にも出演するモン・エンなど、続々登場してくるアイドル出身の美男子たちも要チェック。現在、公式YouTubeにて「桑祈(そうき)の美男同級生たち&侍女」人物紹介PVが公開されているので、あわせてチェックしてみてほしい。

『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』DVDは10月5日(水)リリース。U‐NEXTで独占先行配信中。