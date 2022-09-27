



Amazonが、Apple純正のiPhone12 Pro Max用レザースリーブケース「iPhone 12 Pro Max Leather Sleeve with MagSafe」を激安価格で販売しています。通常価格は税込20,380円ですが、Amazon.co.jpでは86%オフの税込2,913円となっています。

ヨーロピアンレザーを使用したiPhone12 Pro Max用ケース





「iPhone 12 Pro Max Leather Sleeve with MagSafe」は、iPhone12 Pro Max用のMagSafe対応レザースリーブケースです。特殊ななめし加工と仕上げが施されたヨーロピアンレザーを使っており、外側は柔らかな手触りで、エイジングも楽しむことができます。









内側にはクレジットカード等を入れるポケットが付いており、外側にはストラップが付いているので、外出時にも重宝します。



本製品の通常価格は税込20,380円ですが、Amazon.co.jpでは(PRODUCT)REDが86%オフの税込2,913円、Baltic Blueが77%オフの税込4,776円で販売されています。









なお、本製品は在庫限りで販売終了になる可能性もあるので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。





Source:Amazon.co.jp via Mac OTAKARA

(kotobaya)