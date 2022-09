『セックス・エデュケーション』エマ・マッキー、マーゴット・ロビーと比較されることをどう思っている？

Netflixオリジナルシリーズ『セックス・エデュケーション』のヒロイン、メイブ役で知られるエマ・マッキー。彼女は以前より『ウルフ・オブ・ウォールストリート』や『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』などで知られるマーゴット・ロビーと似ていると言われていたが、彼女との比較についてコメントした。米Digitalspyが報じている。

二人は新作映画『Barbie(原題)』で共演する予定だが、長年多くのファンから似ていると指摘されていた。

Yes, Emma Mackey has seen your tweets about her looking like Margot Robbie... "It’s just funny," she tells Total Film. "And I think Margot has had the grace and humor to be able to play on that, and allow me to be in the same film as her - bless her." #Barbie pic.twitter.com/22inpOXGP3