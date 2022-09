【今週のおすすめ最新海外ドラマ】ドイツ発王室ドラマや『アストリッドとラファエル』シーズン3が開始！

9月26日(月)から10月2日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は、Disney+(ディズニープラス)にて日本初独占配信となるリーガルドラマ『リーズナブル・ダウト 推定無罪 』、Netflixではドイツ発の王室ドラマ『皇妃エリザベート』などの配信がスタート。『アウトランダー』や『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』など、人気シリーズの最新章も登場する。お見逃しなく!

You’ve been served. Jax and Krystal expect to see you every Tuesday and LIVE Tweet with us. See you Sept. 27! #ReasonableDoubtHulu pic.twitter.com/LroBOnPy0o - Reasonable Doubt on Hulu (@ReasonableHulu) September 21, 2022

9月27日(火)より日本初・独占配信スタート。

ロサンゼルスで活躍する刑事弁護人が、過去のトラウマ、破綻した結婚生活、母性、そして殺人事件などに対処する姿を中心に描いたセクシーなリーガルドラマシリーズ。製作総指揮は『スキャンダル 託された秘密』のケリー・ワシントン。

キャストに名を連ねるのは、クリストファー・カッサリーノ(『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』)、エマヤツィ・コーリナルディ(『ハンド・オブ・ゴッド』)、ユージン・バード(『ARROW/アロー』)、ブルック・ライオンズ(『リンカーン 殺人鬼ボーン・コレクターを追え!』)ら。

『飛べないアヒル -ゲームチェンジャー』シーズン2 (Disney+)

‘THE MIGHTY DUCKS: GAME CHANGERS’ Season 2 will premiere on September 28 on Disney+ pic.twitter.com/zDd6jG3rAB - DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2022

9月28日(水)独占配信スタート。

大ヒットアイスホッケー映画『飛べないアヒル』の続編として描かれる落ちこぼれキッズが努力と情熱で奇跡を起こす感動のスポーツドラマ『飛べないアヒル -ゲームチェンジャー』の第2弾。

シーズン1で勝利によってマイティ・ダックスというチーム名を取り戻した後、「ハートのある」我らが仲間たちとコーチのアレックス・モロー(ローレン・グレアム『ギルモア・ガールズ』)は、魅力的だが妥協のない元NHL選手コリン・コール(ジョシュ・デュアメル『ジュピターズ・レガシー』)がカリフォルニアで運営する夏のホッケー・アカデミーに参加するため旅に出る。そこは、学業に邪魔されず、子どもたちが卓越したホッケー・スキルを得るための場所だった。競争が超絶厳しいこの環境で生き残りに挑む我らがダックスは、次の問題に直面する。

『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』 シーズン2 (Disney+)

Ready to scream? All episodes of FX’s American Horror Stories are now streaming only on @hulu. #AHStories pic.twitter.com/b5TdsIW7Og - AmericanHorrorStory (@AHSFX) September 19, 2022

9月28日(水)より独占配信スタート。

アンソロジーシリーズ『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスピンオフ。『アメリカン・ホラー・ストーリー』同様、『Glee/グリー』など数々の著名作を生み出したライアン・マーフィーが手掛ける。

シーズンを通して一つのテーマを持つ本家とは異なり、1話完結型。本国アメリカでも今年7月に放送されたばかりのシーズン2には、『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のマックス・グリーンフィールド、『FAMOUS IN LOVE』のベラ・ソーン、『POSE』のドミニク・ジャクソンらが出演する。

『皇妃エリザベート』(Netflix)

9月29日(木)より独占配信スタート。

ドイツ発の歴史ドラマ。反抗心の強いエリザベート("シシィ")が、オーストリア皇帝フランツと出会い、二人の恋は盛り上がる。その恋はやがてウィーン宮廷の権力構造を根底から覆すことに――。

主演はスヴェニア・ヤング(『ホリデイ・シークレット』)。製作総指揮には『希望の灯り』や『ヒトラーに盗られたうさぎ』でもタッグを組んだヨヘン・ラウベとファビアン・マウバッフ(『希望の灯り』)。

『フライト・アテンダント』シーズン2 (U-NEXT)

#TheFlightAttendant season 2 is #CertifiedFresh at 85% on the Tomatometer, with 26 reviews. https://t.co/DLkyc3Fp0M pic.twitter.com/X3LeIEEtk0 - Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 21, 2022

9月30日(金)よりU-NEXTにて独占配信スタート。

『ビッグバン★セオリー』のペニー役でおなじみのケイリー・クオコが主演する、米HBO Maxのサスペンスドラマ。待望のシーズン2が日本上陸。

シーズン2では、主人公キャシーはニューヨークからロサンゼルスへ引っ越し、仕事の合間をぬってCIAのアセットとして副業をこなしながら暮らしていた。そんななか、海外での任務中にうっかり殺人現場を目撃してしまった彼女が、またしても国際的な陰謀に巻き込まれてしまう。

『見えざる敵』シーズン1&2 (Amazon Prime Video)

9月30日(金)に独占配信スタートする、メキシコ発のスリラー作品。

メキシコの秘密警察、国家保安総局の局長であるフェルナンド・バリエントスは、メキシコで最も高い地位につこうとしているが、そこまでたどり着くには、操り、裏切り、殺しなどの様々な障害を乗り越えなければならない。彼が権力を得るには、家族でさえも危険に巻き込むことになり…。

シーズン2では、バリエントスは苦悩を乗り越え、内閣での地位を固めたかに見えた。しかし、突然の裏切りにより、彼は体制における自分の居場所に疑問を抱く。一方、国家による弾圧の結果、都市ゲリラが出現し、国家の安全が脅かされる。

『ジャングル 〜絶望の街〜』 (Amazon Prime Video)

9月30日(金)に独占配信スタート。

イギリス発の音楽ドラマ。ロンドンのインナーシティに住む、見ず知らずの人々の繋がった人生を描き、それぞれが抱える独自の苦悩を、UKグライムやUKドリルという音楽のレンズを通して映し出す。見知らぬ人たちの世界が崩壊し始めた時、彼らはどんなに小さな行動にも結果が伴うことを悟る。

音楽とセリフをユニークに融合させ、クリエイティブな撮影とデザインによって、別の角度から見た、タイムレスな今日のロンドンを表現する。エズラ・エリオット(『THE BATMAN−ザ・バットマン−』)ほか、様々な歌手・アーティストが出演。世界中にスタジオを持つクリエイティブ製作会社Nothing Lostのジュニア・オコリとチャス・アペティがクリエイター、製作総指揮を務める。オコリは監督も兼任。

『アウトランダー』シーズン6(AXN)

10月1日(土)より放送スタート。

第二次世界大戦直後の世界から突然200年前にタイムスリップしてしまった従軍看護師のクレア。現代に残してきた愛する夫フランクと、1743年の世界で出会った若き戦士ジェイミーの狭間で、心引き裂かれるクレアの運命がつづられる。

シーズン6では、植民地時代のアメリカ・ノースカロライナを舞台に、革命へと向かう劇的な政治的動乱の中、過去のトラウマや様々な試練を乗り越え、愛する人々と平和な暮らしを守るために闘うジェイミーとクレアの姿を描く。シーズン7の制作も決定!

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン3(AXNミステリー)

10月2日(日)12:00より放送スタート。

几帳面で論理的なアストリッド(サラ・モーテンセン『ブラスト/爆弾解除、ミスしたら即死。』)と、思いついたら猪突猛進のちょっぴりガサツだが大らかで、誰に対してもフレンドリーなラファエル(ローラ・ドヴェール『カウントダウン』)。そんな正反対の二人が、互いの足りない部分を補い合いながら、協力して事件を解決する。フランスではすでに、シーズン4の制作も決定している。

有名な天文物理学者が、雷に打たれて死亡した姿が発見される。しかし、死亡時刻の天気は"晴れ"。落雷の情報はなかった。そんな中、被害者が国家機密を暴こうとしていたというウワサが流れ、SNSでは国家の陰謀だと騒然――。

シーズン1(全9話)は10月1日(土)16:00より、シーズン2(全8話)は10月2日(日)3:05より一挙放送。

(海外ドラマNAVI)