£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓàÄ«¤Î´éáß·ÅÄÍÌé²Â¥¢¥Ê¡Ö³Ü¸ý¹Ð¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¡×¤ÇÄ¹´üµÙÍÜ¤Ø
¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ê£Á£Â£Ã¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£µ»þ¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëß·ÅÄÍÌé²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£³Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÄ¹´üµÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤¬£²£¶Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ß·ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤é¡¢¼ó¤È³Ü¤Î¶ÚÆù¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ö³Ü¸ý¹Ð¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌô¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¡£Éüµ¢¤Î¤á¤É¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£±£°·î¤«¤éàÄ«¤Î´éá¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ß·ÅÄ¥¢¥Ê¤ÎµÙ±é¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡££²£·Æü¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ß·ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÄ«ÆüÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î²ÐÍËÆü¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö£Ò¢ª£¹£³£³¡¡£Ì£Ð¡¥¡×¤âÆ±ÍÍ¤ËµÙ±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤òÄ´Àá¤¹¤ë¿À·Ð·ÏÅý¤Ê¤É¤Ë²¿¤é¤«¤Î¾ã³²¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Á´¿È¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¤Í¤¸¤ì¤ä¹ÅÄ¾¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤ë¼À´µ¡£¡Ö³Ü¸ý¹Ð¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤¬¸ý¤ä³Ü¡¢Àå¡¢¿°¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡£