¶¶²¼Å°»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ»á¤«¤é¤Îà¶¦±é£Î£ÇáÌÀ¤«¤¹¡¡²áµî¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í´í¸±¡×È¯¸À
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö£Î£å£÷£ó£Â£Á£Ò¶¶²¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊªµÄ°÷¤È¤Îà¶¦±é£Î£Çá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¸üÏ«Âç¿Ã¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦ÅÄÂ¼·ûµ×»á¤¬¥²¥¹¥È¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ë°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¡ÖËÍ¤Ïº£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÀ¯¼£¤òÈãÈ½¤¹¤ëÂ¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ø¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤âÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¡£¡ÖÈãÈ½¤Î¤µ¤ìÊý¤È¤·¤Æ¡Ø¥³¥¤¥Ä¿Í´ÖÅª¤Ë¥À¥á¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡Ø¥¢¥Û¤À¡Ù¡Ø¥Ü¥±¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦³Ø¼Ô¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÅö»ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂç¿Ã¤È¤«¤¬Íè¤Æ¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÉ´È¯É´ÃæÉé¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³°¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¸À¤¤ÊÖ¤»¤ë¤±¤É¡¢ÂÐÌÌ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¢Î©¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅÄÂ¼»á¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤É¤á¤Ï»É¤µ¤Ê¤¤¡£À£»ß¤á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¾å¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤É¤á»É¤·¤¿¤éÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë±þ½·¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤È¤É¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¹Ô¤²á¤®¤¿¤Î¤«¡©¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±¦¼ê¤ÇàÌçÁ°Ê§¤¤á¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£°Å¤Ë¶¦±é£Î£Ç¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤È¹â»Ô»á¤Ï¡¢¥Õ¥¸·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤êµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£¶¶²¼»á¤Î¡ÖºÇ¹â»Ø´ø´±¤Ê¤é¤É¤³¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤ÆÀï¤ï¤»¤ë¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÀï¤¦°ìÂò¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¹ñ²È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´í¸±¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡