これは、メキシコからアメリカ・ロサンゼルスへ向かう飛行機の中で撮影された動画。

通路に立つ客室乗務員。

すると次の瞬間…乗客の男があとを追いかけ、思い切りパンチ。そのまま引き返してきました。

乗客「なんてこった!(Oh my god!)」「何してるんだ!(What are you doing!)」

機内は騒然…殴る直前、男は何度も注意を受けていた

まさかの出来事に機内は騒然。

しきりに後ろを気にする乗客たち。

通路側の席には、さきほどの男と似た人物が…

前をじっと見ている。

男はこの直前に、無理やりコーヒーを頼もうとしたり、勝手に別の席へ移動し、何度も注意を受けていたという。

数々の迷惑行為をした男は…その後まわりの乗客に取り押さえられ、着陸後に逮捕された。

有罪判決を受けた場合、最高20年の禁固刑になる可能性があるという。

(「イット!」9月23日放送)