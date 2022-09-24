Image:Amazon.co.jp

こちらは、（株）メディアジーンのコマースチームが編集・執筆した別企画の記事です。

Amazon（アマゾン）では、2022年9月24日9時から9月27日23時59分まで「Amazonタイムセール祭り」を開催中。

現在、AirPods Proが11%オフ、Apple Watch series5がセール特価など、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣もお得なキャンペーンを開催中。

なお、以下の表示価格は2022年9月24日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

チャージして買うだけでポイントが貯まる！

プライム会員なら、事前にAmazonギフト券にチャージ（5,000円〜）をしておくとお買い得。詳細はこちらの記事を要チェック。

Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加) 5,000 Amazonで購入する

Apple AirPods Proや iPadなど、Amazon認定整備済み品がセール特価で登場！

Apple AirPods Pro (整備済み品) 26,000 （11%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Apple Watch Series 5 ( GPSモデル ) - 44mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M & M/L (整備済み品) 32,844 （8%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Apple iPad (第７世代) Wi-Fi 128GB スペースグレイ (整備済み品) 43,882 （6%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

【Windows10 Pro搭載】 Panasonic ‎Let`s note/ノートパソコン/ CF-SZ5/薄型・軽量・解像度1920×1080/MS office 2019/Win 10/Core i5-6300U＠2.4GHz/HDMI/WIFI無線LAN/12.1型/メモリ:8GB/SSD240GB/bluetooth内蔵/カメラ内蔵 (8GB SSD256)（整備済み品） 36,000 （9%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

NEC ノートPC VX-G/15.6型/Win 10/MS Office H&B 2019/Core i5-3320M/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/DVD/4GB/128GB SSD (整備済み品) 15,960 （88%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Lenovo ThinkPad L580 第8世代 Core_i5_8250u (1.6GHz)/メモリ:8GB/SSD:256GB/無線LAN＆Bluetooth搭載/15.6インチ/Win10/Office/ (整備済み品) 44,800 （11%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Microsoft Surface Pro 5 /Win 10 Pro / 第7世代 Core i5 7300U / メモリ 8GB / SSD 256GB / 12.3インチ(2736x1824) / 無線LAN /Bluetooth/Webカメラ 搭載 (整備済み品) 52,020 （13%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Amazon認定整備済み品のPC・タブレット特集

30％オフも。信頼性が高いAnker製品が、お買い得価格で勢ぞろい！

Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー チタニウムドライバー デュアルパッシブラジエーター BassUpテクノロジー アプリ対応 イコライザー設定 USB-C接続 IPX7 防水 24時間連続再生 PartyCast機能 ブラック 4,893 （30%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ワイヤレス充電対応/ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込み / IPX5防水規格 / 最大35時間音楽再生 / ゲーミングモード/専用アプリ対応/通話ノイズリダクション/PSE技術基準適合】ブラック 7,640 （15%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込み/ワイヤレス充電対応 / IPX4防水規格 / 最大26時間音楽再生 / 専用アプリ対応/HearID機能/通話ノイズリダクション/PSE技術基準適合】ブラック 9,980 （23%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Soundcore Life Q35（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【LDAC対応 / ウルトラノイズキャンセリング / ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / 外音取り込みモード / NFC・Bluetooth対応 / 最大40時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック 9,340 （15%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Soundcore Icon Mini Bluetoothスピーカー 防水 風呂 コンパクト ステレオペアリング 8時間連続再生 IP67 iPhone & Android 対応 1,999 （23%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt（屋内カメラ)【ネットワークカメラ / ベビーモニター / ペット見守り / 音声アシスタント / ナイトビジョン / モーショントラッキング / 全周囲監視】 4,990 （17%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker PowerConf C300 ウェブカメラ AI機能搭載 フル HD モーショントラッキング 高速オートフォーカス 1080p ノイズリダクション オートゲインコントロール 画角調整機能 プライバシーカバー Zoom認証 7,992 （20%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載】 22,490 （25%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

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モバイルバッテリー や充電器など、スマホ周辺機器もお見逃しなく！

CIO モバイルバッテリー PD 30W タイプC 小型 軽量 iPhone パソコン 10000mAh 急速充電 パススルー Macbook Air M1 iPad SMARTCOBY Pro 30W【液晶部に保護フィルム有】 3,920 （10%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

CIO NovaPort DUO PD 充電器 45W [2022年レッドドットデザインアワード] GaN(窒化ガリウム)搭載 ACアダプター コンセント 小型 USB type-c(タイプC) 2ポート 急速充電 USB-C iPhone スマホ タブレット ノートPC CIO-G45W2C-BK(黒) 3,480 （13%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

CIO モバイルバッテリー コンセント(AC一体型) 10000mAh PD 30W 合計42W出力 高出力 タイプC SMARTCOBY Pro PLUG 5,880 （11%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

CIO NovaPort DUO 65W PD 充電器 GaN(窒化ガリウム)搭載 ACアダプター コンセント 小型 USB type-c(タイプC) 2ポート 急速充電 USB-C iPhone14 Pro Max/mini iPhone13 iPhone12 スマホ タブレット ノートPC インテリジェンス ポート自動振り分け CIO-G65W2C (ブラック) 4,180 （15%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

Belkin GaN充電器 USB-C 2ポート 65W(45W/65W + 20W/65W) PD3.0急速充電 PPS対応 折りたたみ式プラグ iPhone 14/13/12 / MacBook Pro/iPad/Windows PC/Surface Pro/Androidスマホ・タブレット各種対応 BOOST↑CHARGE Pro WCH013dqWH 4,072 （15%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

【VGP 2022受賞】Belkin MagSafe認証 3 in 1ワイヤレス充電器 iPhone 14/13/12 最大15W急速充電 Apple Watch 8/7/Ultra高速充電対応 AirPodsワイヤレス充電対応 ホワイト WIZ016dqWH 15,860 （17%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

CIO 柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 急速 充電ケーブル 2m 絡まない Macbook Pro/Air iPad ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(アンドロイド) CIO-SL30000-CC (ブラック, 1m) 1,450 （12%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

【VGP 2022受賞】Belkin モバイルバッテリー 大容量10000mAh 最大15W 3ポート(USB-C x 1 USB-A x 2) スリム＆軽量 PSE技術基準適合 USB-A to USB-Cケーブル付属 ピンク BPB011btRG 1,912 （13%オフ：9月27日23時59分まで：特選タイムセール） Amazonで購入する

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本日の数量限定タイムセールもお買い得品、多数

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｢Amazonタイムセール祭り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大5,000ポイントが還元されるキャンペーンも。

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazonタイムセール祭り｣は、9月27日23時59分まで開催中！

Source:Amazonタイムセール祭り