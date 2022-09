元モーニング娘。の後藤真希が23日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールでLIVE TOUR 2022 『歌ってみた~Songs of You and Me!~』を開催。公演前に囲み取材を行った。

【動画】後藤真希、37歳誕生日に「私はオバさんじゃなくいたい」宣言 カバーライブでモー娘。曲熱唱で涙も

後藤は、自身初となるカバー楽曲を披露するライブツアーを東名阪で開催。この日が最終公演となった。

自身のYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」で今年6月から『歌ってみた30曲投稿』で公開したカバー曲の歌唱動画が好評。さらにAmazon Prime videoで放送された『ザ・マスクド・シンガー2』で優勝し、歌唱力の高さが改めて注目されている後藤は「頑張っている甲斐が多少なりともあるんだなと実感できました。声を届けるとか表現する場所が増えたのでとてもうれしいです」と喜んだ。

この日37歳の誕生日を迎えた後藤は、「誕生日当日にライブをするのが久々で、私もファンのみんなもお互いウキウキしちゃう空間なのかなと思うので今から楽しみです」とニッコリ。ハロプロOGからもLINEにお祝いメッセージが届いていることを明かし、「家族、姉弟もみんな来てくれて久々にライブを見れらせるので楽しみです」と語った。



37歳の抱負を聞かれた後藤は、「37歳で私はオバさんなのか、オバさんじゃないのか…(笑)私はオバさんじゃなくいたいなと思っています」と宣言。「そのためにスキンケアは頑張っていますし、日には当たらないようにしています。あと私は基本プラス思考なので、ポジティブでいることが若さの秘訣になればいいな」としたが、「ステージでは途中から腰が痛くなる」と本音もこぼした。



9月14日でモーニング娘。が結成25周年を迎えたが、「もう25周年かという感じですけど、グループが続いていることが改めてすごいことだと思うし、今現役で頑張っている子たちもとても輝いているので、まだまだ続いていってほしいです」と後輩メンバーにエールを送った。

公演では、「LOVEマシーン」「I WISH」「泡沫サタデーナイト」などモーニング娘。の楽曲や、恩師・つんく♂が歌うシャ乱Qの「ズルい女」など『歌ってみた30曲投稿』で好評だった楽曲を中心に披露。夜公演は、藤本美貴もゲストで登場して、バースデースペシャルイベントを開催。11月2日にはカバー曲の配信アルバムをリリースすることも発表した。