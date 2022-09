フロリダ州の波止場に落っこちてしまい、登れずに立ち往生するリス。

見かねた男性が救出作戦を敢行しました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Rescuing a Squirrel That Fell into the Sea || ViralHog - YouTube

ベルトに布きれをくくりつけ、どうにかリスの近くまで届かせる男性。

するとリスも意図を察し、布に向かってジャンプを繰り返します。

何度目かの挑戦で、ついに届いた!

よほど怖かったようで、陸地に向かって一目散に走り去って行きました。