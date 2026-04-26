約3000年前の箱根火山の水蒸気爆発で誕生した大涌谷。その荒涼とした風景は「地獄谷」とよばれ恐れられていました。立ち上る白い噴煙は、火山活動が続いている証しです。



箱根ロープウェイで 大涌谷を目指す

地上約130mの高さを運行。富士山が見えることも

大涌谷へは、早雲山駅から約1分間隔で運行する箱根ロープウェイを利用するのが便利。大涌谷駅の手前は眼下に噴煙地が広がります。

新展望エリア「ちきゅうの谷」から噴煙地を見渡す

谷の上に突き出す 「息吹のデッキ」はスリル満点

2025年4月に、大涌谷駅1階と駅前広場がリニューアルされ、「黒・ジオ・風」をテーマにした新たな展望エリア「ちきゅうの谷」がオープンしました。「風の輪テラス」「息吹のデッキ」「大空のほとり」の3つの展望デッキからは、駅前に広がる大涌谷の絶景を楽しめます。フォトスポットとしても人気。

やわらかい素材の「岩の巣ベンチ」でひと休み

■ちきゅうの谷（ちきゅうのたに）

TEL：0465-32-2205（小田急箱根 索道部 平日9〜17時）

営業時間： 9〜17時（1・12月は〜16時15分）

定休日：無休

料金：入場無料



「谷のマルシェ」でテイクアウトグルメをパクリ

「ヴァレーソーダ」（右手前）、「ジオネード」（左手前）各650円、「フジサン推しボトル」

（ミネラルウォーター）550円

「ちきゅうの谷」は展望デッキではありません。駅1階にオープンした「谷のマルシェ」では、大涌谷や箱根、神奈川のおみやげを販売しています。大涌谷の自然をイメージしたオリジナルメニューも用意。

「ヴァレーソーダ」はティーソーダにレッドグレープフルーツの果肉、「ジオネード」はレモネードにゼリーが入ったドリンクです。富士山を底にかたどった「フジサン推しボトル」もおすすめ！

「タニマルマフィン」」（左）600円、「タニマルソフト（ミックス）」（右）600円

ドライアイスの演出が映えるチョコマフィンの「タニマルマフィン」、バニラと箱根山麓紅茶のソフトを一度に味わえる「タニマルソフト」も人気です。

■谷のマルシェ（たにのまるしぇ）

TEL：0465-20-5312（平日9〜17時）

営業時間：9時30分〜16時30分（フード&ドリンク10〜16時。季節により変動あり）

定休日：無休



大涌谷自然研究路を散策

屋上展望台の近くにある撮影スポットで記念撮影

大涌谷を間近で体感するなら、噴煙地を間近で観察できる1周約700mの研究路を散策するのがおすすめ。 入場には「大涌谷引率入場オンライン予約」で事前予約をし、当日は大涌谷インフォメーションセンターで受付を。

ヘルメットを着用し監視員の指示で回ります。 所要約40分間

延命地蔵尊に長寿祈願

現在は「延命子育ての地蔵」としても知られている

大涌谷自然研究路の入り口付近には、大涌谷の噴火を鎮め、住人を救済するために弘法大師が刻んだと伝わる地蔵菩薩「延命地蔵尊」があります。長寿や子宝のご利益があるとされ、祠の右側には「浄め湯かけ地蔵」が鎮座しています。

「神泉の湯」でお清めする「浄め湯かけ地蔵」

「箱根ジオミュージアム」で箱根火山を学ぶ

大涌谷の地形がわかる最新模型は必見だ

大涌谷駅から徒歩1分の「大涌谷くろたまご館」1階には、「箱根ジオミュージアム」があります。箱根の火山や温泉、大涌谷について、パネルや模型、実物の岩石など多彩な展示を通じて紹介しています。テーマを変えた企画展も定期的に開催されるので、通って知識を深めましょう。

■箱根ジオミュージアム（はこねじおみゅーじあむ）

TEL：0460-83-8140

営業時間：9〜16時

定休日：無休（臨時休館あり）

料金：入館100円



「くろたまSHOP」でおみやげ探し

黒たまごをかたどった商品棚にも注目

同じく「大涌谷くろたまご館」1階には、大涌谷エリア最大級のショップ「くろたまSHOP」もあります。黒たまごをモチーフにしたオリジナルのお菓子や雑貨を中心に、バラエティに富んだおみやげが揃います。

「黒たまご」4個入り500円（数量・価格は変動あり）

名物は、1個食べると7年寿命が延びるといわれる「黒たまご」！

■くろたまSHOP（くろたましょっぷ）

TEL：0460-84-9605（大涌谷くろたまご館）

営業時間：9〜16時

定休日：無休



◆極楽茶屋

「赤池地獄の黒ラーメン」1200円

大涌谷駅の近くにある、麺類、定食、カレーライスなどを提供する食堂。併設のみやげ店では黒たまごも販売しています。

「赤池地獄の黒ラーメン」は豚骨ベースの激辛スープの中に竹炭入りの麺が入っています。

◆大涌谷 駅食堂

「特製 大涌谷カレー（温玉付き）」1350円

大涌谷駅2階にあるレストラン。噴煙地を眺めながら、定番のカレーや定食を味わえます。

「特製 大涌谷カレー（温玉付き）」は箱根山ろく豚のひき肉を使用したスパイシーなカレーです。

■大涌谷 駅食堂（おおわくだに えきしょくどう）

TEL：0460-84-4650

営業時間：10時30分〜 16時（季節により変動あり）

定休日：無休



大涌谷までのアクセス情報

大涌谷までは、公共交通機関を使うのがおすすめ。

箱根湯本駅から箱根登山電車に乗って37分、強羅駅で下車。箱根登山ケーブルカーに乗り換えて10分、早雲山駅で下車。最後に箱根ロープウェイに乗り換えて10分、大涌谷駅で下車し到着です。

電車、ケーブルカー、ロープウェイと、箱根ならではの公共交通機関は移動時間も楽しめます。

新スポットの「ちきゅうの谷」も加わり、ますます魅力いっぱいの大涌谷。大地のパワーを感じる景勝地に、是非訪れてみてはいかがでしょうか？



大涌谷（おおわくだに）

住所：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251

TEL：0460-84-5210（大涌谷インフォメーションセンター 9時〜16時30分）

営業時間：9〜17時（季節により変動あり）

定休日：無休

料金：入場無料

駐車場：県営駐車場利用147台（平日は2時間まで500円、以降30分ごとに200円、最大1300円。土・日曜、祝日は2時間まで1000円、以降30分ごとに400円、最大2600円）



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●この記事は『るるぶ伊豆箱根’26』に掲載した記事をもとに作成しています。

