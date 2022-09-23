きょう23日の18時から4時間にわたり、テレビ朝日系にて音楽特番「『ミュージックステーション』4時間スペシャル」が生放送される。出演アーティスト計16組が披露する生ライブ、そして「1万5000人が投票した国民的ぶちアゲソングランキング」が発表される今回の放送。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介する。

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■【18時台】【19時台】タイムテーブル

【18時台】

郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」

ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」

森七菜「愛のしるし」

湘南乃風「黄金魂」

ITZY「Blah Blah Blah」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

SOPHIA「街」

【19時台】

Toshl「Hero」

nobodyknows+「ココロオドル」

Snow Man「D.D.」

優里「おにごっこ」

布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」

Creepy Nuts「堕天」

KOH＋「KISSして」「ヒトツボシ」

■【20時台】【21時台】タイムテーブル

【20時台】

郷ひろみ「2億4千万の瞳 ‐エキゾチック・ジャパン‐」「GOLDFINGER’99」

Snow Man「JUICY」

Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」

＜1＞Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

＜2＞Aimerの「残響散歌」

＜3＞TM NETWORKの「Get Wild」

視聴者の投票で選ばれた＜1＞〜＜3＞のいずれか1曲を歌唱する

【21時台】ORANGE RANGE「イケナイ太陽」Ylvis「The Fox」湘南乃風「睡蓮花」NiziU「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」松平健「マツケンサンバII」郷ひろみ「お嫁サンバ」