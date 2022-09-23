きょう18時より生放送『ミュージックステーション』4時間SP タイムテーブル発表
きょう23日の18時から4時間にわたり、テレビ朝日系にて音楽特番「『ミュージックステーション』4時間スペシャル」が生放送される。出演アーティスト計16組が披露する生ライブ、そして「1万5000人が投票した国民的ぶちアゲソングランキング」が発表される今回の放送。本記事ではタイムテーブルを一挙紹介する。
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■【18時台】【19時台】タイムテーブル
【18時台】
郷ひろみ「ジャンケンポンGO!!」
ORANGE RANGE「Pantyna feat.ソイソース」
森七菜「愛のしるし」
湘南乃風「黄金魂」
ITZY「Blah Blah Blah」
THE BEAT GARDEN「Start Over」
SOPHIA「街」
【19時台】
Toshl「Hero」
nobodyknows+「ココロオドル」
Snow Man「D.D.」
優里「おにごっこ」
布袋寅泰「バンビーナ」「CIRCUS」「スリル」
Creepy Nuts「堕天」
KOH＋「KISSして」「ヒトツボシ」
■【20時台】【21時台】タイムテーブル
【20時台】
郷ひろみ「2億4千万の瞳 ‐エキゾチック・ジャパン‐」「GOLDFINGER’99」
Snow Man「JUICY」
Toshl「視聴者が選ぶ“カバーしてほしい ぶちアゲ アニメソング”」
＜1＞Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
＜2＞Aimerの「残響散歌」
＜3＞TM NETWORKの「Get Wild」
視聴者の投票で選ばれた＜1＞〜＜3＞のいずれか1曲を歌唱する
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
Ylvis「The Fox」
湘南乃風「睡蓮花」
NiziU「CLAP CLAP」「Poppin’ Shakin’」
松平健「マツケンサンバII」
郷ひろみ「お嫁サンバ」