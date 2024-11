ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりとあたたかで冷房対策にもなる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのブランケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのブランケット」

© Disney

価格:各1,890円(税込)

サイズ:約70×100cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

マイクロファイバー×ボア生地のブランケット。

あたたかみのある素材感は、冷房対策や肌寒さを感じる季節にオススメです!

また、膝掛けにちょうどいいサイズ感なのも魅力的◎

デザインは、ポンポンのあしらいがかわいい「ミッキーモチーフ」、「チップ&デール」、『アナと雪の女王』の3柄展開です。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのブランケット。

赤や青などの大きめのチェック柄に、様々な大きさのミッキーモチーフをオン☆

落ち着いたカラーに、モチーフデザインなのでどのようなインテリアとも相性抜群です。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのブランケット。

楽しそうに雪遊びをしている「チップ」と「デール」の無邪気な姿にほっこり。

雪だるまを作ったり、スキーをしたり、季節感たっぷりなデザインになっています!

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』のブランケット。

「エルサ」と、雪だるま「オラフ」が描かれたデザインで、くすみがかったブルーが大人可愛い☆

さらに、「エルサ」と「オラフ」はデフォルメタッチで表現されているのもポイントです。

© Disney

<素材アップ>

マイクロファイバーとボアの組み合わせがあったか。

まわりにぐるっとあしらわれたポンポンがアクセントになっています。

お家はもちろん、オフィスや車内など幅広いシーンで活躍しそう!

ふんわりとあたたかで冷房対策にもなる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのブランケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフ・チップ&デール・『アナと雪の女王』!ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのブランケット」 appeared first on Dtimes.