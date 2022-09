『クリミナル・マインド』リブート版、配信日決定！不在のリードはどう描かれる？

大ヒットドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のリバイバル版となる『Criminal Minds: Evolution(原題)』。順調に撮影が進んでいることは当サイトでもお伝えしてきたが、早くも本国アメリカでの配信が今年11月になることが発表された。米TV Lineが報じている。

米Paramount+が配信するシーズン16にあたるこのリバイバル版は全10話構成。アメリカの祝日、サンクスギビングデーにあたる11月24日(木)にプレミア配信することが決定した。その前後も併せて休暇を取る人が多い時期となるだけに、相当気合が入っていることがうかがえる。その後、12月15日まで毎週木曜日に新エピソードが公開され、一旦年末年始の休暇に入り、年明けの1月12日(木)に再開して、2月9日に最終回を迎える。

