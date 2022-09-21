¡Úµð¿Í¡Û¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ë¤É¤è¤á¤¡¡¸¶´ÆÆÄ¤¬£´ÈÖ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Ëµ¾ÂÇ¤òÌ¿¤¸¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£²£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£´ÈÖ¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ£±£°¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿ÃæÅÄ¤Ï£±µå¤ÇÊá¼êÁ°¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¬ËÜÏÂ¤¬Êâ¤°ì»àËþÎÝ¤«¤é¥Ý¥é¥ó¥³¤¬»°¼ÙÈô¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÀË¤·¤¯¤âÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£±£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÃæÅÄ¤ÏÄÌ»»£±£µ£²£±»î¹çÌÜ¡¢£¶£²£´£µÂÇÀÊÌÜ¤Ç¥×¥í½éµ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇÃæÅÄ¤Ï£³¹æ£²¥é¥ó¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¡£Âçµ»¤â¾®µ»¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹£´ÈÖ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£