¡ØNCIS¡Ù¥·¡¼¥º¥ó20³«»Ï¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ï¡©

米CBSによるロングラン犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19でシリーズの重鎮だったキャストの降板を受け、シーズン20よりオープニングクレジットが一新された。では、一体誰が最初に登場してオープニングを飾っているのだろうか?

本記事は、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19で降板したキャラクターのネタバレを含むのでご注意ください。

【関連記事】『NCIS』ポーリー・ペレット、脳卒中から1年「まだここにいるし元気よ」

シーズン19では、オリジナルキャストとしてネイビー犯罪捜査チームを牽引してきたギブス役のマーク・ハーモンが、4話のゲスト出演のみでシリーズを卒業した。その降板を受け、アメリカにて9月19日(月)より放送スタートしたシーズン20のオープニングクレジットではマークの名前と画像が外され、米TV Lineによると、シーズン1よりマクギー役を演じているショーン・マーレーがクレジットの最初にフィーチャーされている。

Grab your gear - #NCIS returns with an ALL-NEW season Monday, September 19. You won't want to miss it. pic.twitter.com/4TVSJ2h2xO

『NCIS』ではトニー役のマイケル・ウェザリーやジヴァ役のコート・デ・パブロ、アビー役のポーリー・ペレット、その後にギブス役のマークが続き、次々に主要キャストが降板。現在、レギュラーとして残っているオリジナルキャストは、ショーンと検死官ジミー・パーマー役のブライアン・ディーツェンのみとなっている。オープニングクレジットに登場する順番からすると、これからはショーン扮するマクギーが捜査官としてチームを引っ張っていくのだろうか。

以前にCBSエンターテイメントのケリー・カール社長は、「シーズン19はテレビで最も視聴されているドラマの“転換期”だった」と説明。さらにシーズン20を視野に入れ、オープニングクレジットからマークを外すことは「今後検討する可能性がある」と示唆していたが、それを実行する形となったようだ。

またカールは、『NCIS』にマークが再登場する可能性について、「彼が1エピソード、あるいは複数エピソードに登場したいと望むなら、ドアが開いていることは誰もが分かっています」と述べていた。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン20はCBSにて毎週月曜に放送中。19日のプレミア放送では、『NCIS:ハワイ』とのクロスオーバーエピソードだった。

From coast coast, your two favorite teams are about to collide for one action-packed case. See you Monday for the #NCIS and #NCISHawaii premiere crossover event at 9/8c on @cbs. pic.twitter.com/N0E3rC1EOI