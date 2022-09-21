¡ØNCIS¡Ù¥·¡¼¥º¥ó20³«»Ï¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ï¡©

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Grab your gear - #NCIS returns with an ALL-NEW season Monday, September 19. You won't want to miss it. pic.twitter.com/4TVSJ2h2xO- NCIS (@NCIS_CBS) June 23, 2022
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From coast coast, your two favorite teams are about to collide for one action-packed case. See you Monday for the #NCIS and #NCISHawaii premiere crossover event at 9/8c on @cbs. pic.twitter.com/N0E3rC1EOI- NCIS: Hawai'i (@NCISHawaiiCBS) September 16, 2022
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