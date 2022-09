“ラブコメの女王”チャオ・ルースーד最旬ブレイク俳優”シュー・カイチョンの豪華共演作『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』がU-NEXTで独占先行配信中! また、10月5日(水)からはDVDのレンタルとリリースも開始。それを記念して、登場人物の魅力を伝えるPVが公開された。

『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』概要

本作は『花の都に虎とらわれて〜The Romance of Tiger and Rose〜』で2020年横店影視節の第7回文栄奨・最優秀女優賞ほか各賞を獲得し、ヤン・ヤンとの共演作『且試天下(原題)』でヒロインを務めるなど人気沸騰中の女優チャオ・ルースーと、『鳳舞伝 Dance of the Phoenix』などで頭角を現してきたシュー・カイチョンの豪華共演で贈るラブコメ時代劇。

“華流ラブコメの女王”として君臨するチャオ・ルースーが、イケメンだらけの最高学府で紅一点となる女生徒・桑祈そうきに扮し、得意のコメディ演技と表現力にさらに磨きをかけて文武両道のスーパーヒロインをキュートに好演。多数の視聴者に支持され、Weibo人気キャラクター指数で第1位に輝いた。シュー・カイチョンは、そんな彼女とロマンスを繰り広げる教師・晏雲之あんうんしを演じ、常に冷静で毅然とした態度を見せながらもヒロインを見守り、次第に甘々になっていくツンデレな姿を多彩な演技力で見事に表現。さらに、ダンス経験を生かした華麗なアクション、そして大人の色気と気品漂うルックスで観るものを虜にする。

コミカルなドタバタシーンから甘いロマンスまで、見どころいっぱいの痛快ラブコメ時代劇だ。

『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』予告動画&あらすじ

名門の男子だけが集う宋そうの最高学府・国子監こくしかんに、初の女生徒・桑祈が亡き兄の希望をかなえるために入学。たった一人の女子生徒がとびきりのおてんば娘とあって、国子監は大騒ぎに。そんな彼女にきびしく当たる教師の晏雲之は、実はワケあって彼女を陰ながら見守っていた。さらに、桑祈と幼なじみのイケメン優等生・卓文遠たくぶんえんも加わり、恋のトライアングルが発生する。

クールな晏雲之が、桑祈と卓文遠が二人でいるところに割り込んだり邪魔をしたりとヤキモチを焼く一方で、卓文遠も秘めていた桑祈への恋心が爆発する。普段は知的でクールな男子二人が互いに露骨なライバル心を燃やし、ちょっぴり大人気ない恋のバトルを繰り広げる姿は爆笑必至。そして、桑祈が晏雲之の気持ちを知ってからはラブラブモード全開で、身長差キスや抱っこキス、花火の下でのロマンチックなキスなど、ドキドキシーンも満載だ。

PV公開!「おてんば令嬢・桑祈×厳格司業・晏雲之人物紹介その1」

文武両道のじゃじゃ馬令嬢・桑祈は、亡き兄の遺志を継いで国子監の入学試験を受けて見事合格! 入学早々、唯一の女生徒ということもあり同級生たちは物珍しさと興味本位で彼女にいたずらをしかけるが、機転の利く桑祈に敵わず、逆にやり込められてしまう。一方、エリートイケメン教師の晏雲之は、国士監の中でも威厳のある革新派として知られ、桑祈の入学に関して異論を唱える博士たちに現状維持への危惧を訴えて彼女の入学の後押しをしていた。そんな二人の初対面では、爆笑のドタバタ劇が展開される。しかし桑祈の危機に対しては一目散に駆けつけ助ける晏雲之。一見クールに見えるが、実は生徒想いの心優しい教師だった。そんな彼の本来の姿に触れた桑祈は、胸の高鳴りを覚え、次第に惹かれていく…。生徒と教師の関係から相思相愛のパートナーへと変化していく、甘々満載の恋の行方は。

『国子監は花ざかり〜ロマンスは最高学府で〜』配信&DVDリリース情報

【配信】

U-NEXT にて独占先行配信中

【DVDリリース】

10月5日(水)よりDVD-SET1 & レンタル DVD Vol.1〜5リリース

DVD-SET2&レンタルVol.6〜17は毎月順次リリース

セルDVD各17,600 円(税抜 16,000 円)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:https://kandera.jp/sp/kokushikan/

