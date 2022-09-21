ËÌÂ¼°ìµ±¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡Á¥¤Ç¡È³®Àû¡É¤Ë¾È¤ì¤â¡ÖÊÑ¤Êµ¤Ê¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¡Ê53¡Ë¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¡Ê53¡Ë¡¢¼Æºé¥³¥¦¡Ê41¡Ë¤È¤È¤È¤â¤ËÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙÀî¤È¤ó¤Ü¤ê¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¸ø³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È in Âçºå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¡ÉÅòÀî¡É¤âÅÐ¾ì¡ªÁ¥¤Î¾å¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¤é
¡¡Âçºå½Ð¿È¤ÎËÌÂ¼¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ¥¤«¤é½¿¶¶¤ò¸«¾å¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤³¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Ê¡»³¤ä¼Æºé¤ËÌÜÀþ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁ¥¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©ÊÑ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê¸¶ºî¤Î¡ËÅìÌî¡Ê·½¸ã¡ËÀèÀ¸¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¬Âçºå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈºîÉÊ¤¬Æ³¤¤¤¿±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£