¶¶ËÜ°¦¡¢±Ç²è³¦¤Î´Ä¶²þÁ±¤ËÀ¤Âå´Ö¤ÎÊâ¤ß´ó¤êÁÊ¤¨¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
¡¡21Æü¡¢Âè35²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï±Ç²è¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¶½Ê³¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤äLGBTQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¯¡£ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¶½Ê³¤òÂ¸Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈÎ×¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ±Ç²èº×¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¤È¡Ö±Ç²è³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢À¤Âå´Ö¤Î¹Â¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ì¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²¼¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤Êâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¶ËÜ¤ÏLGBTQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î»ý¤ÄÎò»Ë¤äÅÁÅý¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼é¤ê¤Ì¤¯²áÄø¤ÇÏ³¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£Æ±Àº§¤äLGBTQ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬±Ç²è¤Ç¤¢¤ê·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡Ö±Ç²è¤ä·Ý½Ñ¤¬À¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¹ñ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë±Ç²è¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ëº£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¡¢Ê¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¡¢¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤â»²²Ã¡£¸½¾ì¤ÎÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ëº£Àô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Î¸½¾ì¤â½Ä¼Ò²ñ¤Ç¡¢ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¿Í¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¡¢ÌëÃæ12»þ¤ò²á¤®¤Æ¤â»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶ËÎÏ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¾¾±Ê´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤¬³¤³°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ø¥Ï¥Ê¥ì¥¤¡¦¥Ù¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯²¼¤Ç¤â¡Ø¤ªÁ°¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª¤¤¡Ù¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê´ÆÆÄ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤êÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡È³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¡£¡Ö¡Êº£Ç¯3·î¤ËÀÂµî¤·¤¿¡ËÀÄ»³¿¿¼£¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄ»³´ÆÆÄ¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è¤òInstagram¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë
¡ÖÂè35²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï10·î24Æü¡Á11·î2Æü¤Þ¤ÇÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ