Apple Watch¤Î¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¿´Ë¼ºÙÆ°¸«¤Ä¤«¤ë¡ÁÂ©»Ò¤Îµ¡Å¾¤ÇÊì¿Æ¤ËÁõÃå
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¼«¿È¤ÎApple Watch Series 8¤òÁõÃå¤·¤Æ¿´ÅÅ¿Þ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿´Ë¼ºÙÆ°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀè¤ÇÊì¿Æ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬½µËö¡¢¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤«¤é¡¢¡ÖÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤ÎÊì¿Æ¡Ë¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤¡×¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¤¹¤°¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¸½¾ì¤ÇÊì¿Æ¤Î·ì°µÂ¬Äê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þ¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Èà¤ÎÊì¿Æ¤âÊÖÅú¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤ÆApple Watch¤Ç¿´ÅÅ¿ÞÂ¬Äê¤ò¼Â»Ü
¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¤Õ¤È¡¢¼«¿È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎApple Watch Series 8¤òÊì¿Æ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢3²ó¤Î¿´ÅÅ¿ÞÂ¬Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¿´Çï¿ô¤¬160Çï/Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¿´Ë¼ºÙÆ°¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤ÈÈà¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¹¤°¤ËºÇ´ó¤ê¤ÎµßµÞÉÂ±¡¤ËÊì¿Æ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤â¿´Ë¼ºÙÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source:9to5Mac
Photo:Apple
(FT729)