ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡ÙÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú½ÐÉÊ¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤é
¡¡¹â»³¿¿¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ê2023Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤¬¡¢10·î24Æü¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè35²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢ÃæÂ¼Í¥»Ò¡¢ÏÂÅÄ°Ã¡¢ÊÁËÜÌÀ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢14ºÐ¤ÇÊì¤ò¼º¤¤¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ç¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Åìµþºß½»¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¹ÀÊå¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹ÀÊå¤Ë¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¤Î°Ìò¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢Èà¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¶ÂÀ¤ËÄ«¥É¥é¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤âÏÃÂê¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤¬¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡Ù¡Ø¥Ï¥Ê¥ì¥¤¡¦¥Ù¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¾¾±ÊÂç»Ê¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï4Ì¾¡£½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÎ¶ÂÀ¤ò°é¤Æ¤¿Êì¡¦ÃæÂ¼Ì¯»Ò¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¾®Àâ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡£¹ÀÊå¤ÈÎ¶ÂÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë°¤Àî¤Ï¡¢¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤»ä¤Î±éµ»·Ð¸³¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÑ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾¾±Ê´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¡¹¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤°¦¤ÎÀ¤³¦¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î¹ÀÊå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø°«¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ë¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¡¢Âè95²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÏÂÅÄ°Ã¡£¹ÀÊå¤¬14ºÐ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦ÀÆÆ£¤·¤º»ÒÌò¤ËÃæÂ¼Í¥»Ò¡¢¹ÀÊå¤ÎÉã¡¦ÀÆÆ£µÁÉ×Ìò¤ËÊÁËÜÌÀ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤ë³»¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹ÀÊå¤È¡¢½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹ÀÊå¤«¤éº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿µß¤¤¤Î¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌµÆÜÃå¤Ç·òµ¤¤ÊÎ¶ÂÀ¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Ë´¤Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¹ÀÊå¤Ï¡¢Êì¤Ë´ó¤êÅº¤¦Î¶ÂÀ¤Î»Ñ¤Ë¤É¤³¤«¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤ËÎ¶ÂÀ¤ÎÈ±¤ò´¥¤«¤¹¡£Î¶ÂÀ¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¹¤¤ÊÈù¾Ð¤ß¤Ç¹ÀÊå¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë