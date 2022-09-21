¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¡¢ÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×ÍÌ¾µï¼ò²°Å¹¼ç¤òÂáÊá¡¡Î¢¤Î´é¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Îº¾µ½¡ÈÅÅÏÃ²°¡É¤À¤Ã¤¿¡ÚÄ´ººÊóÆ»23»þ¡Û
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÅÙ¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¼ç¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¡ÖÅÅÏÃ²°¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ëº¾µ½»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ëº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÅÅÏÃ²°¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¡¢ÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×ÍÌ¾µï¼ò²°Å¹¼ç¤òÂáÊá¡¡Î¢¤Î´é¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Îº¾µ½¡ÈÅÅÏÃ²°¡É¤À¤Ã¤¿¡ÚÄ´ººÊóÆ»23»þ¡Û
µ¼Ô
¡ÖÅ¹¤«¤éº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢º´¡¹ÌÚÂåÉ½¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
19ÆüÌë¡¢ÁÜºº°÷¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ¼°ÉôÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¼ç¤À¡£
Î¢¤Î´é¤Ïº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÈÅÅÏÃ²°¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ²·¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×
º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¡¢ÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
µ¼Ô
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¡×
º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢£03¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖ¹æ¡Ä¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ï¡¢¤¢¤ëº¾µ½»ö·ï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×
ÅÔÆâ¤Ë½»¤à71ºÐ¤Î½÷À¤Ïº£Ç¯2·î¡¢ÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Çº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¶èÌò½ê¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¿¤Á¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢98Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸¶°ø¤ÏÅÅÏÃµ¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤À¡£
º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À
¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÅÏÃ¤Î¼«Æ°²»À¼
¡Ö03¡½35¡Ä¡×
º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À
¡Ö¡ÊºÇ½é¤¬¡Ë03¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿®¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤éº¾µ½¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ê¤é¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÄÉÀ×¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¡Ö03¡×¤ÏÅìµþÅÔ¡£Â³¤¯4·å¤ÏÃÏ°è¤òÉ½¤¹ÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤³¤Î4·å¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤ÎÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î4·å¤ò´Þ¤àÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¡¢½»½ê¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¿ÀÅÄ¼þÊÕ¤ÎÃÏ°èÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¿ÀÅÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½»½ê¤Ë¤âÆ±¤¸ÃÏ°èÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤é¤Î½»½ê¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë»ä½ñÈ¢¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¤É¤³¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¡ÈÅÅÏÃ²°¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹¤Í¡×
µ¼Ô
¡Ö¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿¶¹þÀè¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÈÅÅÏÃ²°¡É¡£¤Ä¤Þ¤êÂç¼êÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤ÏÊÌ¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö20²óÀþ¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¸µÅÅÏÃ²°¤¬ÌÀ¤«¤¹º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ê¸ý
¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÅÅÏÃ²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÀµÅö¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÏÃ²°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ä
¸µÅÅÏÃ²°¤ÎÃËÀ
¡Ö¤í¤¯¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ü¥íÌÙ¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£NTT¤Ê¤É¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤Î²¼¤Ë°ì¼¡ÂåÍýÅ¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤â2ÇÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÇÜ¡¹¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸µ¤ÎÃÍÃÊ¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤é8ÇÜ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
Âç¼êÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤«¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÇã¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁÜºº¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬´Å¤¤ÅÅÏÃ²°¤òÊ£¿ô¤Ï¤µ¤ó¤ÇÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¸µÅÅÏÃ²°¤ÎÃËÀ
¡Öº¾µ½¤ËÂ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
º¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÈÈ¹Ô¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¿·¤·¤¤ÈÖ¹æ¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸µÅÅÏÃ²°¤ÎÃËÀ
¡Ö¡Ê1¿Í¡Ë20²óÀþ¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£03¤ÎÈÖ¹æ¤Ç3Æü´Ö»È¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¡ÊÈÖ¹æ¡ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÁêÅö¤ÊÈÖ¹æ¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Âå¼Õ¤ÎÂ®ÅÙ¡×
ÃËÀ¤¬Å¾Çä¤·¤¿ÈÖ¹æ¤Ï1000°Ê¾å¡£¤½¤Î9³ä°Ê¾å¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¡¢Çä¾å¤Ï·î300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÈÅÅÏÃ²°¡É¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ï¡ÄÈÖ¹æ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È
¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤òº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¼èºà¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤ëÅÅÏÃ²°A¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÅÏÃ²°A¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
µ¼Ô
¡Öº¾µ½»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡×
¡ÈÅÅÏÃ²°¡É
¡Ö¤¦¤Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ë¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¡©¡×
º¾µ½¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ïº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢Å¾Çä¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡ÈÅÅÏÃ²°¡É
¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤«¤éÈÖ¹æ¤ò²·¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËöÃ¼¤ËÈÖ¹æ¤òÎ®¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡×
µ¼Ô
¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î»ÅÆþ¤ìÀè¤Î¶È¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡ÈÅÅÏÃ²°¡É
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤«¡£¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡×
A¼Ò¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ²°¤¬¡¢Âç¼êÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿ÈÖ¹æ¤òA¼Ò¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤Î½»½ê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤À¡£¤¢¤Îº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ÎÃÏ°è¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤ÏÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×µï¼ò²°Å¹¼ç¤òÄ¾·â
µ¼Ô
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤Î¼ÒÄ¹¤Î½»½ê¤Ïµï¼ò²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤Îº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶¯µ¤¤ÊÀÜµÒÂÖÅÙ¤«¤é¡ÖµÕ¥¯¥ì¡¼¥àÅ¹¼ç¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÄ«¡¢µï¼ò²°¤ÎÁ°¤ÇËÜ¿Í¤òÂÔ¤Ä¡£º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÈÖ¹æ¤òÅ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£º´¡¹ÌÚÂåÉ½¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¡£
µ¼Ô
¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò²·¤·¤¿¤«¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º º´¡¹ÌÚ¼°ÉôÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤Ï²·¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Ï²¿Àé²óÀþ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ²·¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡×
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤Ï·Ù»¡¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
µ¼Ô
¡Ö¼«¿È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤ÏÈÈºá¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
µ¼Ô
¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê½ñÎà¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
µ¼Ô
¡Ö²·¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬·ë²ÌÅª¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
µ¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡×
¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¡¡º´¡¹ÌÚ¼°Éô ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤Ï¤¤¡×
»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¡¢º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂåÉ½¡£¤·¤«¤·¡Ä
µ¼Ô
¡ÖÅ¹¤«¤éº´¡¹ÌÚÂåÉ½¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï19ÆüÌë¡¢º´¡¹ÌÚÂåÉ½¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬º¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡Åö¶É¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤Ïº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬»È¤¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡¢º£Ç¯ÅìµþÅÔ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥È¥é¥¤¥º¤¬ÈÎÇä¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Äó¶¡¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤è¤ëº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç10²¯±ß¡£Á´¹ñ¤Ç¤Ï¿ô½½²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£