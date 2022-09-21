¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù7½µÏ¢Â³VÃ£À®¡ª¡¡¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ï2°ÌÈ¯¿Ê
¡¡9·î17¡Á18Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤¬¡¢½µËöÅÚÆüÆ°°÷41Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý5²¯8100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢¸ø³«¤«¤é7½µÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£9·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«45Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷1072Ëü¿Í¡¢¶½¼ý149²¯±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ö9·î17Æü¡Á18Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¤Ë¤è¤ëŽ¢¥¬¥ê¥ì¥ªŽ£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤¬¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷28Ëü1000¿Í¡¢¶½¼ý4²¯700Ëü±ß¤ò¤¢¤²½éÅÐ¾ì¡£¸ø³«¤«¤é4Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷49Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý6²¯9600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¡Ø´Ø¥ö¸¶¡Ù¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¡õ²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¡¢½é¤Î¸½Âå·à¤ËÄ©¤ó¤À±Ç²è¡Ø¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤¬¡¢½é½µÅÚÆüÆ°°÷8Ëü9000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯2500Ëü±ß¤ò¤¢¤²½éÅÐ¾ì¡£¸ø³«¤«¤é4Æü´Ö¤Ç¤ÏÆ°°÷15Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯1200Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡´ûÂ¸ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«17½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬Àè½µ¤Î6°Ì¤«¤é¥ï¥ó¥é¥ó¥¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ5°Ì¤Ë¡£9·î16Æü¤«¤é¡¢Á°ºî¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î4K¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤ÎÆóºîÏ¢Â³¾å±Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷790Ëü¿Í¡¢¶½¼ý126²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ø³«3½µÌÜ¤Î6°Ì¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷72Ëü¿Í¡¢¶½¼ý10²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢¸ø³«8½µÌÜ¤Î8°Ì¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷¤¬410Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ê¡¢¶½¼ý¤Ï61²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡9·î17¡Á18Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Âè1°Ì¡§¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù
Âè2°Ì¡§¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö ¥Þ¥¸LOVE¥¹¥¿¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù
Âè7°Ì¡§¡ØHiGH¡õLOW THE WORST X¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡Ù
Âè9°Ì¡§¡ØÉ´²Ö¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø¥¢¥¥é¤È¤¢¤¤é¡Ù