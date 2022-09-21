¶¶ËÜ°¦¡¢TikTok½éÄ©Àï¡¡Ï¢Â³¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÏÍ¥¾¡¡×¡ÖÌþ¤·¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡¢21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖTikTok½éÄ©Àï¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶¶ËÜ°¦¡¢TikTok½éÄ©Àï¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¶¶ËÜ¤Î»Ñ¤¬¡£¶¶ËÜ¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢19²óÀ®¸ù¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ë¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë´î¤Ó¡¢¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¥¥á¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Á¤ã¤ó(¼é)¤Î21²ó¡©¤ÎµÏ¿¤ËÆÏ¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥È¥é¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¾å¸¶¼éÌò¤ò±é¤¸¤ëºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤ÎµÏ¿¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·µ¤¤ÊÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÏÍ¥¾¡¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Ö¶¶ËÜ°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai__hashimoto¡Ë