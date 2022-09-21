¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤¬¼°Åµ½ÐÀÊ¤Ø
¡¡³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë Hollywood Chamber of Commerce ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø½è·º¿Í¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É2¡Ù¤Ê¤É±Ç²è¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÁ´ÊÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÎÌ¾¼ê¡¦¥À¥ê¥ë¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎà¤Î¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥¤¥É with ¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡×¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¡ÖDEATH STRANDING¡Ê¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥µ¥à¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ºÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î27Æü¤ËÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼Á°¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDEATH STRANDING¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ë¥³¥Æ¥í¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¤ÎÀ±¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Îµð¾¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦A¡¦¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤Î¶á¤¯¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë