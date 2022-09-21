¡ÖONE PIECE¡×25¼þÇ¯µÇ°¥²¡¼¥à¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ù2023Ç¯1·î12ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª ºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤äÆÃÅµ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò½é¸ø³«
¡ÖONE PIECE¡×Ï¢ºÜ25¼þÇ¯µÇ°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬2023Ç¯1·î12Æü¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖReleaseDateTrailer¡×¤ÈÆÃÅµ¾ðÊó¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢STEAMÈÇ¤Ï1·î13Æü¤È¤Ê¤ë¡£
https://youtu.be/utrNOFewMxk
¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡×RPG¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ù
¡ØONE PIECE ODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢PlayStation4¡¢PlayStation5¡¢Xbox SeriesX|S¡¢STEAM¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºîRPG¡£
¹Ò³¤¤ÎÅÓÃæ¡¢ÂçÍò¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÏÆæ¤ÎÅç¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Ï¤°¤ì¡¢¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥µ¥Ë¡¼¹æ¤ÏÄÀË×¡£¤³¤ÎÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¥Õ¥£¤ÏËÁ¸±¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ°Ê³°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥½¥Ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥·¥Ê¥ê¥ªDLC¤äÄ¶¤ªÌòÎ©¤Á¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥»¥Ã¥È4¼ï¡¢100,000¥Ù¥ê¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥óDLC¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖDXÈÇ¸ÂÄêÆÃÅµ ¤½¤²¥¥ó¥°¤Î°áÁõ¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥½¥Ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ë¥Õ¥£¡¦¥ê¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¡£¥¢¥½¥Ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü8980±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ë¤ÏÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Ë¤ÏÍ½ÌóÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤â¤ËÆÃÅµ¤Ï¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î°áÁõ¥»¥Ã¥È¡×¡£¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î°áÁõ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î°áÁõ¡×¤È¡ÖËÁ¸±¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Î2¼ï¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â7980±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ONE PIECE ODYSSEY¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ë | ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://opflag.bn-ent.net/[¥ê¥ó¥¯]
©ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
©Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨STEAM ¤ª¤è¤Ó STEAM ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Î Valve Corporation ¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨¡ÈPlayStation¡É¡¢¡ÈPS5¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈPS4¡É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÌÌ¼Ì¿¿¤ÏPlayStation4ÈÇ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥²¡¼¥àÈÉ)