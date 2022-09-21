¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤â1»þ´Ö°Ê¾å¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡µîÇ¯6·î¤Ë¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡Ê59¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ï¿ì¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¤·¤¿¹ÅÄ¡£Á°Æü¤ÎÈÕ¤«¤é¤¼¤ó¤½¤¯¤Î¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£Ä«¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¡Ä¡£Ï¢µÙ¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ1ÈÖ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤ÈµßµÞÂâ°÷¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ÎÉÂ±¡¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¤ä¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤Ï³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¿ÇÃÇ·ë²Ì¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ËÄË¤ß»ß¤á¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·²á¤®¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¤ÏÇ®¤â¹â¤¯¤Æ¡Ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë