ÈþÈý¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖNGÈý¤Ë¤Ê¤ëÍ×Ãí°ÕPOINT¡×3Áª
¤ä¤ê¤¬¤ÁNG¡ÈýÆ¬¤¬Ç»¤¹¤®¤ëÈý
ÈýÆ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÇ»¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤âÇ»¤¯¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿Èý¡Ä¼Â¤ÏNGÈý¡£
ÈýÆ¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
Èý¤Ï¡ÖÈýÆ¬¤¬Çö¤¯Èý¿¬¤Ë¤«¤±¤ÆÇ»¤¯¤Ê¤ë¡×¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡ý¡ª
¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÓ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤·¡¦Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡ª
ÆÃ¤ËÈýÆ¬¤ÏÈéÉæ¤¬Æ©¤±¤ë¤¯¤é¤¤Çö¤¯Ã¸¤¯È´¤±´¶¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¢ö
¤ä¤ê¤¬¤ÁNGÈý¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ù¤Ã¤¿¤êÈý
Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÉ¤ëÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤¬ÈéÉæ¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âNGÈý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡ÖÈýÌÓËÜÂÎ¡×¤À¤±¤ËÅÉ¤ë¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È½À¤é¤«¤ÊÈý¤¬³ð¤¦¤â¤Î¢ö
¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¥Ö¥é¥·¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤·¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê±Õ¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¤«¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤¿¸å¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é±Õ¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÂ¿¤¯¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¹¥«¥é±Õ¤ä¥À¥Þ¤ò¤È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Þ¥¹¥«¥é¤¬ÈéÉæ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÈýÌÓËÜÂÎ¤À¤±¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤êÈý¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤ä¤ê¤¬¤ÁNGÈý£³°ÏÈ¤¯¤Ã¤¤êÈý
°ì¸«¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¼Â¤ÏNG¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Èý¤Î³°ÏÈ¤ò¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¡£
Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÈý¤Î³°ÏÈ¤ò¤È¤ë¾ì¹ç¡¢Çö¤¯Ã¸¤¯¹µ¤¨¤á¤ËÉÁ¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¤ÊPOINT¡ª
ÏÈ¤òÉÁ¤¯¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤Çö¤¯¤ÇOK¤Ç¤¹¡ª
ÆÃ¤Ë¡ÖÈýÆ¬¡×¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò¶¯¤¯Æþ¤ì¤¿¤ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¡£
ÈýÆ¬¤ÏÏÈ¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊýË¡¤Î°ì¤Ä¢ö
¡ÖÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¤Ü¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÍýÁÛ¤ÎÇö¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤¤¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡
NGÈý¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤âÂç¾æÉ×¡ªNGÈý²þÁ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢3¤Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö