Âçºä¤¬½éÀïÆÍÇË¡¢Áê¼ê¤ÎÉé½ý´þ¸¢¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡× Åì¥ìPPO
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢Åì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊToray Pan Pacific Open 2022¡Ë¤Ï20Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó½÷²¦¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡ÊNaomi Osaka¡Ë¤Ï¥À¥ê¥¢¡¦¥µ¥Ó¥ë¡ÊDaria Saville¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤Ë¤è¤ê½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Éé½ý¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçºä¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°55°Ì¤Î¥µ¥Ó¥ë¤Ï¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ÎÂè2¥²¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤òÂÇ¤Ã¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¤·¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«7Ê¬¤Ç´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ó¥ë¤¬¡ÖÉ¨¤¬¡×¤È¶«¤ó¤Ç¶ìÄË¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢Âçºä¤âÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥³¡¼¥È¤«¤é¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£¥µ¥Ó¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¿ôÊ¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³Î¤«¤á¤¿¸å¤Ç´þ¸¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âº£µ¨¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Âçºä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡ÖËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥Õ¥©¥¢¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤À¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¯ÄË¤ß¤Ë¶¯¤¤¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Ò¤É¤¤Éé½ý¤Ë»×¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¥µ¥Ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¦¤ÈÏÃ¤·¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤À¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¯¤·ÊÑ¤Ê´¶¤¸¡£¾¡¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
¡¡22Æü¤Î2²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÂè5¥·¡¼¥É¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ï¥À¡¼¥É¡¦¥Þ¥¤¥¢¡ÊBeatriz Haddad Maia¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦Åª¤ÊÂçÎ®¹Ô¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Âçºä¤ÏÁ°²ó2019Ç¯Âç²ñ¤Î½÷²¦¡£Ä¾¶á3Âç²ñ¤Ï1²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¸µÀ¤³¦1°Ì¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¶ìÆñÂ³¤¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢Åì¥ìPPO¤Ç¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¿Þ¤ë
¡¦Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤ÏÁ´ÊÆOP½éÀïÇÔÂà¡¢¥³¥ê¥ó¥º¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±
¡¦¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡ÛÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¡¢2000Ç¯°Ê¹ß