¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥¤¥È¥ë¡×¤ÎCM¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»þµë¥¢¥Ã¥×¸ò¾Ä ¸ÜµÒ´ë¶È¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú´ë¶È¿¼ÁØ¸¦µæ¡Û¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ê¾å¡Ë
1¥É¥ë=150±ß»þÂå¤â¤¹¤°¤½¤³¡ÄÄ¶±ß°Â»þÂå¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¸¤¤¡Ö»ñ»º¤Î¼é¤êÊý¡×Å°Äì²òÀâ
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÂè7ÇÈ¤â²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²áµîºÇÂ¿¤Î´¶À÷¼Ô¤È»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹ÔÆ°À©¸Â¤ò¤»¤º¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥£¥º¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î´¶À÷ÂÐºö¤È·ÐºÑ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±ó½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤âµÒ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´î¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ä°û¿©¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤¬Â¤ê¤º¤Ë»ÜÀß¤Î°ìÉô¤òÊÄº¿¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÅÔ·÷¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¡Êdip¡Ë¤À¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤ÈÇµÌÚºä46¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥È¥ë¡×¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥¤¥È¥ë¤Ï¥Ç¥£¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥Èµá¿Í¥µ¥¤¥È¡£CM¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¼ÔÌò¤ÎDAIGO¤¬Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë»þµë¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¾Ä¤·¡¢Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÇµÌÚºä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´î¤Ö¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤¬ºòÇ¯11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¹¥ÂÔ¶ø¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ò¥Ð¥¤¥È¥ë¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬µá¿Í´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÍ¿°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ø
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤¬¡¢µá¿Í´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÄÂ©ÅÇÂ©¡£¥³¥¹¥È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤ò¾å¤²¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ï¼ý±×¤òµá¿¦¼Ô¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µá¿Í´ë¶È¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯5·î¤Ë·è»»È¯É½¤ËÎ×¤ó¤À¥Ç¥£¥Ã¥×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÉÚÅÄ±Ñ´ø»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÁêÅöÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤´¿´ÇÛ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï69¡ó¤Î´ë¶È¤¬¡Ø¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡ÙÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÚÅÄ»á¤â¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÂÔ¶ø¤ò¤è¤¯¤¹¤ì¤Ð¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¢»þµë¤ò¾å¤²¤¿·ë²Ì¡¢ºÎÍÑ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÄêÃåÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¨¡¨¡¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬É¾²Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»þµ¹¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤À¡£¥³¥í¥Ê1Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯2·î´ü¤ÏÂçÉý¤Ê¸º¼ý¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î8³äÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¡£¤µ¤é¤Ëº£´ü¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ê¡¢Íø±×¤â¤Û¤ÜÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÉÚÅÄ»á¤Ï¤Þ¤À¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Þ¤ÀÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£=¤Ä¤Å¤¯
¡Ê¿¿ÊÝµª°ìÏº¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë