¡Ö1Æü2ℓ¤òÌÜÉ¸¤Ë¿å¤ò°û¤à¡×¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¡©°å»Õ¤¬ÈþÍÆË¡¤Î´Ö°ã¤¤¤ò¥º¥Ð¥ê
Èþ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆË¡¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¡¼¥¯É½»²Æ»¤ÎÉû±¡Ä¹¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î¹âÈøÈþÊæÀèÀ¸¤ËÄêÈÖ¤ÎÈþÍÆË¡¤ò°å³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¢þ¡ßÈ½Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÈøÀèÀ¸¤ÎºÇ¿·Ãø½ñ¡Ø¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¿´¤È¤«¤é¤À¤ÎËÜ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ä¡¢¿´¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤Î¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1¡¥1Æü2ℓ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿å¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Âå¼Õ¤ò¤¢¤²¤ë
¡ß¡¡°û¤ß¤¹¤®¤ÏNG¡¡1Æü¤Ë°û¤à¿åÊ¬¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¡ÖÂÎ½Å¡ß30ml¡×
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ò½ä¤ë¿å¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½2.5ℓ¡£¿©¤ÙÊª¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¿åÊ¬¤Ï¡¢1ℓ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Ï¿å¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊª¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÂÎ½Å¤¬50kg¤Ê¤é1.5ℓ°û¤à¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£°ìÅÙ¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°û¤àÎÌ¤è¤ê¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¹©Åª¤Ê´ÅÌ£ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦°ÍÂ¸À¤äÂÎ»éËÃ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢¡2¡¥Åü¼Á¥ª¥Õ¤äÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Ã»´ü´Ö¤ÇÁé¤»¤ë
¢¤¡¡¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍð¤·¡¢Ìµ·î·Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Ìë¤Î¤´ÈÓ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹ÄøÅÙ¤ÎÅü¼Á¥ª¥Õ¤ä¡¢°ßÄ²¤òµÙ¤Þ¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç1¿©È´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥×¥ÁÃÇ¿©¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤ÉÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¢¼·¡ÁÈ¬Ê¬ÌÜ¤Ë¤È¤É¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍð¤·¡¢Ìµ·î·Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹½÷À¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©½¬´·¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡3¡¥È¾¿ÈÍá¤ÈÁ´¿ÈÍá¡¢·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©
¡û¡¡¤É¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡ÌÜÅª¤ÈÂÎ¼Á¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬¡ý
ÂÎ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê²¹¤á¤¿¤¤¡¢´À¤ò¤«¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤ÏÈ¾¿ÈÍá¡£Áá¤¯²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤¡¢ÈéÉæ¤¬¼å¤¤¿Í¤Ë¤ÏÁ´¿ÈÍá¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÈéÉæ¤¬¼å¤¤¿Í¤ÏÄ¹É÷Ï¤¤Ë¤è¤êÈé»é¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¿ÈÍá¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÆþ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆþÍáË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¹âÈøÈþÊæ¡Û
°å³ØÇî»Î¡¦»ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡£¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¡£¥¤¡¼¥¯É½»²Æ»¡¦Éû±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÉØ¿Í³°Íè¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¹ñÎ©¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼ ½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°éÀ®¡¦»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥è¥¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¸Íý¼þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤»¤ë! Ä¶¸úÎ¨Åª¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù(ÃÓÅÄ½ñÅ¹)¡¢¡Ø¿´¤¬ÍÉ¤ì¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤Ë¡Ö»ä¤Ï»ä¡×¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ë¤Ï¡Ù(Æü·ÐBP)¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è ½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤È¿ÍÀ¸¤Î¤ªÏÃ111¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò´©)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ãÊ¸¡¿½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä¡Ú½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡Û
Âç¿Í½÷À¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ª¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥³¥Á¥é¡£twitter:@joshispa¡¢Instagram:@joshispa