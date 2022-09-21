¡Ú°Û¾ï»öÂÖ¡ª¡Û¡Ö¤¨¤Ã!? Çã¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¿·¼ÖÇ¼´ü1Ç¯ÂÔ¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ä ¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©
¿·¼Ö¤ÎÇ¼´üÃÙ¤ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡¿·¼Ö¤ÎÇ¼´üÃÙ¤ì¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñÆâTOP¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÁê¼¡¤°À¸»ºµÙ»ß¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¡¢2022Ç¯8·îÅÙ¤ÎÈÎÇäÅÐÏ¿Âæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇTOP10¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÌÃÊÁ¤¬5¥â¥Ç¥ë¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡
¡¡9·î»þÅÀ¤Ç¤Î¥È¥è¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾õ¶·¤È¡¢º£¸å¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿·¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤´¤¤Âç¿Íµ¤¡ª ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ÎÆâ³°Áõ¤ò¸«¤ë¡Ê33Ëç¡Ë
¡¡É®¼Ô¡Ê¹ñÂô ¸÷¹¨¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢º£Ç¯2022Ç¯3·î¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¥Î¥¢¡×¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÇ¼´ü¤ò¹ØÆþÅ¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÈ¾Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï²¿¤È¤«Ç¼¼Ö½ÐÍè¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2¥ö·î¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢ÊÌ·ï¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¼¼Ö¤ÏÇ¯Æâ¤¯¤é¤¤¤òÁÛÄê¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯2023Ç¯¤Î½Õ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºÇ¿·¤ÎÇ¼´üÌÜ°Â¡Ê¡Ö¹©¾ì½Ð²Ù»þ´üÌÜ½è¡×¡Ë¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯9·î13Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ª¤è¤Ó¾¦ÍÑ¼Ö36¥â¥Ç¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ç¯ÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï10¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¡ª
¡¡¤·¤«¤â10¥â¥Ç¥ë¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤«¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡½ã¿è¤Ê¥È¥è¥¿¤Î¾èÍÑ¼Ö¤À¤È¡¢µì·¿¤«¤é¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥¯¥·¥ª¡×¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¡×¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¡ÊSUV¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë17¼Ö¼ï¤ÏÇ¼´ü¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÉôÉÊ¶¡µëÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎµÙ»ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¹â¤¤SUV¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤ä¡ÖRAV4¡×¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¹â²¬¹©¾ì¤Ê¤É¡¢7·î¤ÏÈ¾Ê¬°Ê¾åÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¾õ¶·¤âÎÉ¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¥Õ¥ëÀ¸»º¤Ë¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¼´üÈ¾Ç¯°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×¤Î¾ì¹ç¡¢2022Ç¯8·î¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤Î47.2%¡£È¾Ê¬¤·¤«Â¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼Ö°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤âÇ¼´ü¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¥È¥è¥¿¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë¡×¤ä·Ú¤Î¡ÖN-BOX¡×¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¥È¥è¥¿¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ç¼´ü¤¬Ã»¤¤¼Ö¼ï¤¬¥°¥°¥Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥ê¥¹¤Î¶¥¹ç¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¤éÇ¼´ü1¥ö·î¤ÈÃ»¤¯¡¢¥ª¡¼¥À¡¼Æþ¤ì¤¿¤é³ä¤È¤¹¤°¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆOK¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Ç¼´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ð¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç¼´ü4¥ö·î¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ö¼ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æü»º¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤ÎÇÛÎ¸¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÇ¼´ü¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤äÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖSAKURA¡×¡ÖARIYA¡×¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾åÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¼´ü3Ç¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Ï¼õÃíÄä»ßÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¾ï¼±Åª¤ÊÇ¼´ü¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÇ¼´üÄ¹´ü²½¤â¶¥¹ç³Æ¼Ò¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¡ª ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤Î²ÝÂê¤À
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÈÌ¤ËÇ¼´ü¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼Ö¼ï¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥È¥è¥¿¼Ö¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢º£¤ä¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¥È¥è¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤ÎÇ¼´ü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÀ¸»º¾õ¶·²óÉü¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2022Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡7Ç¯Á°¤Ë½Ð¤¿½¾Íè·¿¤À¤È¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë¤ËÂåÉ½¤¹¤ëADAS¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¤ÎÀÇ½¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÌÌ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬°µ¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¿··¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¦ÉÊÎÏ¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¿··¿¥·¥¨¥ó¥¿Í¥°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥É¥Ã¤È¿··¿¥·¥¨¥ó¥¿¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¼¼ÖÂÔ¤Á¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íß¤·¤¯¤È¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¸½¹Ô·¿¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¤âÇä¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤³¤ÎÀè¡¢¿··¿¥·¥¨¥ó¥¿¤ÎÇ¼´ü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·Á´¤Æ¤ÎÀÇ½¤Ç¾¡¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼õÃí¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¸½¾õ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¼Ö¤À¤ÈÇ¼´ü¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤ÇÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡×¤È¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¶¥¹ç¼Ö¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹µÁ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥ê¥¢¡¼¤äRAV4¤Î¶¥¹ç¼Ö¡¢¥¢¥¯¥¢¤Î¶¥¹ç¼Ö¡¢¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Î¶¥¹ç¼ÖÅù¡¹¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÀ¸»ºÁý¤¨¤¿¤é¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯8·î¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢TOP10¤Ë¥È¥è¥¿¼Ö¤¬5¼Ö¼ï¤·¤«Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ²±¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éTOP10¤Ë7¼Ö¼ï¤«¡¢8¼Ö¼ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤âÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÀ¸»º¤¬½çÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¥§¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤¢¤Þ¤êÇ§¼±½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤«¤é¿¿·õ¤Ë¥È¥è¥¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñÆâ³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÃÏ³ê¤êÅª¤Ë¸ÜµÒ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¥È¥è¥¿¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Õ¥ëÀ¸»º¤ËÌá¤ë¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤òµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£