¥É¥¤¥Ä¡¢¥¬¥¹ÃùÂ¢ÎÌ¤¬£¹£°¡óÄ¶¤Ë¡¡¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤«¤é¤ÎÃ¦µÑÌÜ»Ø¤¹
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÃùÂ¢ÎÌ¤¬ÍÆÎÌ¤Î£¹£°¡¥£°£·¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÃùÂ¢ÎÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ç£É£Å¡¡£Á£Ç£Ó£É¡Ü¡×¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï²¤½£ºÇÂçµé¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤ä½Å¹©¶È¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢»º¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï¥í¥·¥¢»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤«¤é¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ·Á³¥¬¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥Ù¥Ã¥¯·ÐºÑÁê¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥í¥·¥¢»º¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Õ°Ê¹ß¤Î¶¡µë¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ù¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥¹¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½Õ¤Ë¤ÏÈ÷Ãß¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥¬¥¹¤äÅÅµ¤¤Îµ¬À©Åö¶É¤ÏÀè¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃùÂ¢ÎÌ¤¬£¹£µ¡ó¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹²ñ¼Ò¥¬¥¹¥×¥í¥à¤¬²¤½£¤ØÅ·Á³¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡Ö¥Î¥ë¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥à£±¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥¬¥¹¶¡µë¤ò¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£