¾¾ÅÄÍ¥ºî¤¬¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«
¡¡¾¾ÅÄÍ¥ºî¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤ë¡¢Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÅì±Ç³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ»£±Æ½êÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ìÉô½ð¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¸¦µæ½ê¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢´ë²è¡¦À©ºî¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÀìÌç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢3Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡£2022Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÍ¥ºî¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅì±Ç¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¡¢±Ç²è¡ØºÇ¤â´í¸±¤ÊÍ·µº¡Ù¡ØÁÉ¤ë¶âÏµ¡Ù¡ØÃµÄåÊª¸ì¡Ù¡Ø²Ú¤ÎÍð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥ª¡¼¥é¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÁÉ¤¨¤é¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢´é¤ÎÉü¸µ¤Ë¤Ï¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLight Stage¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿Ê£¿ô¿Í¤ÎÄ¶¹âÀººÙ3DCG¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ÇÀ¸À®¤·¤¿´é¥â¥Ç¥ë¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£É½¾ð¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥À¥Ö¥ë¤ÎÉ½¾ð¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¼¤ÎÉü¸µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏAI¤Ë¤è¤ë²»À¼Éü¸µ¤ª¤è¤ÓAI²»À¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤ò¥²¡¼¥à³«È¯¤«¤é±ÇÁü¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤òÉý¹¤¯¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ORENDA WORLD ¤¬Ã´Åö¡£¤½¤·¤Æ¡¢²»À¼¹çÀ®Ê¬Ìî¤ÇÍÌ¾¤ÊÌ¾¸Å²°Âç³ØÈ¯¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTARVO¤ÎAI²»À¼ÊÑ´¹µ»½Ñ¡ÖSuara¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÉü¸µ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬Ìë¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Èà¤¬¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¸½Âå¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÄÌÏÃ»Ñ¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥Ã¥Ý¡¼¤Ç¤Î±ìÁð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ð½ïÉº¤¦±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖYUSAKU MATSUDA¡×¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤È²áµî¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Î´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÁ´ÈÌ¤òÃ´¤¦½÷Í¥¡¦¼Ì¿¿²È¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬Ì³¤á¤¿¡£º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¡¢±ìÁð¤Î¹á¤ê¡£ÇÐÍ¥¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ33Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¿·ºî¤¬ºî¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£´Æ½¤¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Å¤Ä¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Í¥ºî¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ä¤ÎÃæ¤Îµ²±¡¢Í¥ºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÍê¤Ã¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¥ª¡¼¥é¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤É¤ó´é¤Ëº²¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤éÉÔ»×µÄ¡£¤¼¤Ò¸½Âå¤ÎÍ¥ºî¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤«¤·¡¢²áµî¤Î°Î¿Í¤äÂç¥¹¥¿¡¼¤ò¸½Âå¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢AIµ»½Ñ¤ÈÏ¢·ÈÅù¤ò¤·¤Æ³¹Ãæ¤Ç¤ÎÆ»°ÆÆâ¤ä¹¹ð¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀÜµÒ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ»½Ñ³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉ¤¤µá¤á¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë