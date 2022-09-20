¡ÖÍ·¤Ö¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÇÅ¹Ä¹¶¼¤·¤¿¤Ð¤³6È¢Ã¥¤Ã¤¿¤«¡¡14ºÐÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡¡Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô
Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÇÅ¹Ä¹¤ò¶¼¤·¤¿¤Ð¤³¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê14¡Ë¤Ïº£·î5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¾¼Åç»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃËÀ¡Ê69¡Ë¤Ë¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡¢¤¿¤Ð¤³¤ò½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¤¿¤Ð¤³6È¢3400±ßÁêÅö¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤ÏÈÈ¹Ô¸å¤Ë¼êÂÞ¤ò¼Î¤Æ¡¢Éþ¤òÃåÂØ¤¨¤ÆÆ¨Áö¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¡£Í·¤Ö¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÉþÁõ¤Ê¤É¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ï´ØÍ¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£