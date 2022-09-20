DJ¼ÒÄ¹¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó±ê¾å¤Ëµ¿Ìä¡Ö²¿¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¬Æ¿Ì¾¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö»Ò¶¡¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎDaiGo¡Ê35¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô310Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë5¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRepezen¡¡Foxx¡×¤ÎDJ¼ÒÄ¹¡Ê30¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¾¯Ç¯³×Ì¿²È¡×¤òÌ¾¾è¤ëÉÔÅÐ¹»¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê13¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡¢¡ÖRepezen Foxx¡×¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶å¤ÎÃÊ¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¯¤Æ¡£9¡ß4¤¬¤¨¤Ã¤È36¡¢9¡ß5¤Ï45?9¡ß6¤Ï¤¨¡Á¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤è¤É¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¶å¶å¤¬¤Ç¤¤Ò¤ó¤È¤«ËÜµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ëÅÛ¥Þ¥¸¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤â¤ï¤«¤é¤ó¤È¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DJ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÍ·ë¹½¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó³ä¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡È¤ªÁ°¤Ï¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤È±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÔ°Â»ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¼ã¤¤»Ò¤Ë¡Ä¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÊ¬ÊÌ¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê´ó¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤ÆÂç¿Í¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£¡È¾Íè¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡È¥¬¥ó¥Ð¥ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤ª¤¤¥¬¥¸½¼Â¸«¤í¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬¾Íè¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡£Ì´¤ß¤¿¥¬¥¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢ËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤±¤É¥á¥·¤¦¤Þ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¤È¿äÂ¬¡£¡ÖÍ§Ã£¤¬±ê¾å¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¸¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£